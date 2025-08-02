В Україні лунає повітряна тривога

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В Україні у суботу, 2 серпня, о 13:48 почали лунати сирени, шириться повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!» — йдеться у повідомленні ПС.

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Це вже друга повітряна тривога за добу.

Мапа тривог станом на 2 серпня 13:55 / © alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, у тому числі — п’ятеро дітей, наймолодшому з яких лише два роки. Ще 179 — постраждали, серед них — 16 дітей.