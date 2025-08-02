ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
860
Час на прочитання
1 хв

Україною шириться повітряна тривога: яка загроза — мапа

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В Україні лунає повітряна тривога

В Україні лунає повітряна тривога

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні у суботу, 2 серпня, о 13:48 почали лунати сирени, шириться повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!» — йдеться у повідомленні ПС.

Це вже друга повітряна тривога за добу.

Мапа тривог станом на 2 серпня 13:55 / © alerts.in.ua

Мапа тривог станом на 2 серпня 13:55 / © alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, у тому числі — п’ятеро дітей, наймолодшому з яких лише два роки. Ще 179 — постраждали, серед них — 16 дітей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie