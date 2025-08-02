Чи можна чхати з відкритими очима: вчені розвінчали популярний міф

Більшість людей закриває очі під час чхання / © Pexels

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Попри поширений міф, чхати з відкритими очима цілком можливо, і ваші очі не вилетять. Медики пояснюють, що закриття очей під час чхання — це автоматичний рефлекс, який захищає очі від бактерій і забруднень.

Про це пише видання Daily Mail.

Доктор Девід Гастон, професор медицини в Texas A&M University, остаточно розвінчав цю легенду. Він запевняє: «Абсолютно можливо чхати з відкритими очима». Закривати очі під час чхання — це просто автоматичний рефлекс, який відбувається без участі свідомості.

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Якщо ж ви свідомо зможете ігнорувати цей рефлекс, не хвилюйтеся: ваші очі не вилетять із орбіт.

«Те, що можливо чхати з відкритими очима, свідчить, що цей рефлекс не є жорстко закріпленим або обов’язковим», — додав доктор Гастон.

Чхання — це процес, коли організм різко викидає повітря з легенів через ніс і рот, щоб очистити носові проходи від подразників — вірусів, алергенів або хімічних речовин.

«Чхання — це захисний механізм тіла, який допомагає позбутися слизу (соплів) і запобігає потраплянню сторонніх часток в дихальні шляхи», — пояснює Мег Сорг, клінічний викладач медсестринства Purdue University.

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Чхання також може викликатися нетиповими подразниками, такими як хімічні речовини піперін або капсаїцин із чорного перцю чи гострого перцю чилі. Деякі люди також страждають від «фотосенезії» — рефлексу, коли яскраве світло викликає чхання.

Незалежно від причин, більшість людей закриває очі під час чхання. Причина цього рефлексу досі невідома, але доктор Гастон припускає, що це може захищати очі від бактерій і забруднень.

«Організм закриває очі, щоб запобігти потраплянню подразників, які могли б дратувати очі під час чхання», — каже він.

Хоча очі й закриваються автоматично, технічно можливо боротися з цим рефлексом і залишити їх відкритими. Проте твердження, що це може спричинити «вилітання очей», — це вигадки.

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«Немає жодних доказів, які підтверджують такі історії», — пояснює доктор Гастон. «Тиск, що створюється під час чхання, надто малий, щоб спричинити вивих очного яблука».

Зазвичай тиск під час чхання підвищується в кровоносних судинах, а не в самому оці чи м’язах навколо нього. У деяких випадках надмірне напруження може призвести до розриву капілярів, через що очі або обличчя стають червоними чи з’являються синці. Однак це не означає, що очі можуть «вилетіти» з орбіт, навіть якщо ви чхаєте з відкритими очима.