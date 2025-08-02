Можно ли чихать с открытыми глазами: ученые развенчали популярный миф

Большинство людей закрывает глаза во время чихания / © Pexels

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Несмотря на распространенный миф, чихать с открытыми глазами вполне возможно, и ваши глаза не вылетят. Медики объясняют, что закрытие глаз во время чихания — это автоматический рефлекс, который защищает глаза от бактерий и загрязнений.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Доктор Дэвид Гастон, профессор медицины в Texas A&M University, окончательно развенчал эту легенду. Он уверяет: «Абсолютно возможно чихать с открытыми глазами». Закрывать глаза во время чихания — это просто автоматический рефлекс, который происходит без участия сознания.

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Если же вы сознательно сможете игнорировать этот рефлекс, не волнуйтесь: ваши глаза не вылетят из орбит.

«То, что возможно чихать с открытыми глазами, свидетельствует, что этот рефлекс не является жестко закрепленным или обязательным», — добавил доктор Гастон.

Чихание — это процесс, когда организм резко выбрасывает воздух из легких через нос и рот, чтобы очистить носовые проходы от раздражителей — вирусов, аллергенов или химических веществ.

«Чихание — это защитный механизм тела, который помогает избавиться от слизи (соплей) и предотвращает попадание посторонних частиц в дыхательные пути», — объясняет Мег Сорг, клинический преподаватель медсестринства Purdue University.

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Чихание также может вызываться нетипичными раздражителями, такими как химические вещества пиперин или капсаицин из черного перца или острого перца чили. Некоторые люди также страдают от «фотосенезии» — рефлекса, когда яркий свет вызывает чихание.

Независимо от причин, большинство людей закрывает глаза во время чихания. Причина этого рефлекса до сих пор неизвестна, но доктор Гастон предполагает, что это может защищать глаза от бактерий и загрязнений.

«Организм закрывает глаза, чтобы предотвратить попадание раздражителей, которые могли бы раздражать глаза во время чихания», — говорит он.

Хотя глаза и закрываются автоматически, технически возможно бороться с этим рефлексом и оставить их открытыми. Однако утверждение, что это может вызвать «вылетание глаз», — это выдумки.

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«Нет никаких доказательств, подтверждающих такие истории», — объясняет доктор Гастон, — «Давление, создаваемое во время чихания, слишком мало, чтобы вызвать вывих глазного яблока».

Обычно давление во время чихания повышается в кровеносных сосудах, а не в самом глазу или мышцах вокруг него. В некоторых случаях чрезмерное напряжение может привести к разрыву капилляров, из-за чего глаза или лицо становятся красными или появляются синяки. Однако это не означает, что глаза могут «вылететь» из орбит, даже если вы чихаете с открытыми глазами.