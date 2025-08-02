Жареные кабачки простое и полезное блюдо, которое можно легко приготовить / © Credits

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Многие хозяйки имеют проблему во время жарки кабачков — масло брызгает во все стороны. А это не только загрязняет всю кухню, но и может быть опасно — можно получить ожог.

Как пожарить кабачки без брызг масла

Для начала нужно подготовить кабачки — помыть, нарезать их на кружочки, просушить и обвалять в панировке из муки, соли и специй.

А затем запанированные кабачки нужно погрузить в миску с водой и только потом выложить на разогретую сковороду и обжарить до золотистости по бокам.

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Отметим, шеф-повара пропагандируют жарку кабачков без муки, ссылаясь на практические преимущества. Этот метод избавляет от необходимости менять растительное масло между партиями кабачков, что упрощает процесс приготовления.

Известно, что при приготовлении мука подрумянивается, что приводит к образованию нежелательного черного налета на сковороде.

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