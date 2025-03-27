Як правильно прати постіль, щоб знищити кліщів і не зіпсувати білизну

Як прати постіль / © Credits

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Чи знаєте ви, що неправильна температура прання може перетворити ваші простирадла на розплідник пилових кліщів? Навіть сучасні пральні машини не завжди рятують від цієї проблеми, якщо вибрати не той режим.

Про це повідомило видання Express.

Багато хто вважає, що досить холодної води або економного режиму, але це помилка. Пилові кліщі, які живляться відмерлими клітинами шкіри, активно розмножуються в простирадлах та наволочках. Щоб їх знищити, потрібна вода не нижче 30–40°C. Однак деякі тканини (наприклад, шовк або делікатні матеріали) вимагають більш низьких температур – тому завжди перевіряйте етикетки.

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Експерти рекомендують прання при 60°C – саме така температура вбиває більшість шкідливих мікроорганізмів. Однак для щоденного прання підходить і 40°C, якщо використовувати якісні засоби.

Помилки, яких варто уникати:

Не переповнюйте барабан – речі мають вільно перемішуватися.

Не змішуйте з рушниками – грубі волокна пошкоджують тканину.

Дозуйте засіб правильно – надлишок порошку призведе до швидкого зносу.

Відбілювач варто використовувати лише у крайніх випадках та згідно з інструкцією.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, чи справді ваша пральна машина гарно пере одяг.

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