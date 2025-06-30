Як викликати швидку допомогу, щоб вона точно приїхала

Як викликати швидку

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Знання того, як правильно викликати швидку допомогу, може стати вирішальним фактором між життям і смертю. На жаль, багато українців досі не знають, як ефективно спілкуватися з оператором 103, щоб забезпечити своєчасний приїзд бригади.

Коли швидка допомога зобов’язана виїхати

Система екстреної медичної допомоги в Україні працює за принципом пріоритетності викликів, поділяючи їх на категорії залежно від стану пацієнта. Важливо розуміти, що швидка допомога призначена для критичних та екстрених станів, а не для лікування неускладнених хронічних захворювань чи незначного погіршення самопочуття.

Експерти розповіли, за якими критеріями поділяються стани пацієнтів.

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Категорія 1 — Критичний стан (доїзд до 10 хвилин). Це найвища категорія, що вимагає негайного реагування. Сюди відносяться стани, що безпосередньо загрожують життю:

Знепритомнення — людина не реагує на зовнішні подразники.

Відсутність дихання / судоми, будь-які судоми, особливо з втратою свідомості.

Біль у грудях + задишка — комбінація цих симптомів може вказувати на інфаркт.

Перекошеність обличчя, порушення мовлення, неможливість рухати кінцівкою — чіткі ознаки інсульту.

Масивна кровотеча. Будь-яка рясна втрата крові.

Категорія 2 — Екстрений стан (доїзд до 20 хвилин). Ці стани не загрожують життю миттєво, але можуть призвести до значного погіршення здоров’я без своєчасної допомоги:

Тиск понад 180/120 з нудотою та сильним головним болем — гіпертонічний криз, що потребує втручання.

Сильне серцебиття, тривога можуть бути ознаками аритмії або інших серцевих проблем.

Біль у грудях без зупинки дихання — хоча і не такий критичний, як у першій категорії, але потребує уваги.

Запаморочення, нестійкість, слабкість можуть свідчити про низку проблем, включаючи порушення мозкового кровообігу.

Категорія 3 — Неекстрений стан (бригада може не виїхати). У цих випадках швидка допомога, як правило, не приїжджає, оскільки стан пацієнта не загрожує життю і не потребує невідкладного втручання:

Температура тіла без судом: якщо висока температура не супроводжується іншими загрозливими симптомами.

Підвищений тиск без супутніх скарг: якщо тиск підвищений, але немає головного болю, нудоти чи інших симптомів кризи.

«Просто зле», «поміряти тиск», «зробити укол»: ці запити не є підставою для виклику екстреної допомоги. У таких випадках слід звертатися до сімейного лікаря або в амбулаторію.

Що говорити оператору 103

Коли ви телефонуєте на 103, ключовим є ваше вміння чітко та лаконічно описати ситуацію, використовуючи фрази, які вказують на критичність стану. Це допоможе диспетчеру правильно класифікувати виклик.

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Загальні фрази, які слід використовувати:

«Це сталося раптово»

«Стан погіршується»

«Такого ніколи не було»

«Не контролюється вдома»

«Потрібна екстрена допомога»

Конкретні приклади для типових критичних станів:

Інфаркт: «Чоловік, 63 роки. Раптовий біль за грудиною, не проходить 20 хвилин. Дуже важко дихає, сильна слабкість. Стан погіршується. Раніше такого ніколи не було. Потрібна екстрена допомога».

Гіпертонічний криз: «Мати, 72 роки. Тиск 220/130. Сильний головний біль, хитка хода, мовлення порушене. Стан не контролюється. Вперше таке. Потрібна екстрена допомога».

Інсульт: «Жінка, 60 років. Раптово перекосило обличчя, не може говорити, не піднімає руку. Почалося кілька хвилин тому. Стан швидко погіршується. Потрібна екстрена допомога».

Набряк легень: «Батько, 70 років. Дуже важко дихає, кашель із піною, не може лягти. Стан наростає. Раніше такого не було. Потрібна екстрена допомога».

Якщо оператор відмовляє у виїзді

У випадках, коли оператор 103 відмовляє у виїзді бригади, а ви впевнені, що стан пацієнта є критичним, ви маєте право на рішучі дії:

Скажіть: «Цей дзвінок записується. У людини критичний стан, якого не було раніше. Ви відмовляєтесь направити бригаду? Прошу з’єднати мене зі старшим черговим лікарем».

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Пам’ятайте, що всі дзвінки на 103 фіксуються, і ваші слова є доказом вашої вимоги. Це ефективний спосіб добитися направлення бригади.

У яких випадках швидка допомога не приїде

Згідно з правилами, що діють від 2019 року, існують ситуації, коли бригада швидкої допомоги не виїжджає. Це покликано розвантажити службу та дозволити їй зосередитися на дійсно критичних випадках.

Швидка допомога не приїде на такі симптоми, як:

Висока температура (гіпертермія), якщо вона не супроводжується судомами або іншими критичними симптомами.

Підвищений тиск (гіпертонія), якщо немає гострого гіпертонічного кризу з важкими симптомами.

Хронічний біль (головний, зубний), слабкість, запаморочення, якщо вони не є раптовими та надзвичайно інтенсивними.

Загострення хронічного захворювання, якщо воно не призвело до критичного стану.

Біль у онкологічних пацієнтів, який є хронічним.

Синдроми відміни (алкогольний або наркотичний), якщо немає прямої загрози життю.

Констатація смерті.

Надання стоматологічної допомоги.

Винятки:

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Діти до 2 років: до них швидка приїде, якщо батьки вважають, що екстрена допомога необхідна.

Вагітні: кожен випадок виклику розглядається індивідуально.

Як викликати швидку допомогу з різних телефонів

Викликати швидку допомогу можна з будь-якого телефону, і це безкоштовно. Важливо знати різні номери та способи зв’язку.

Стандартні номери:

103: Основний номер виклику швидкої допомоги. Працює з мобільних, стаціонарних телефонів та таксофонів.

112: Єдиний номер усіх екстрених служб. Система автоматично перенаправить ваш виклик до відповідної служби (швидка, поліція тощо).

Для людей з особливостями (порушення слуху):

10003 (для абонентів «Київстар») та (096) 561-39-77 (для інших операторів): номери для SMS-повідомлень. Після надсилання SMS протягом 3 хвилин має прийти підтвердження, що заявка прийнята.

Телефон-факс 234-53-56 та електронна пошта 103@health.kiev.ua: альтернативні канали зв’язку.

Під час виклику обов’язково чітко назвіть адресу події (вулиця, номер будинку, під’їзд, поверх, код на дверях, орієнтири), відповідайте на стандартні запитання диспетчера, не відхиляючись від теми.

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Яка різниця між «швидкою допомогою» і «невідкладною допомогою»

Важливо розрізняти ці два поняття. Швидка допомога (Екстрена медична допомога) приїжджає, коли у пацієнта виник життєво загрозливий стан, що може призвести до летального результату без допомоги протягом першої годин. Невідкладна допомога надається сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами у робочий час (з 08:00 до 20:00 у будні та з 9:00 до 15:00 у вихідні та святкові дні). Це стосується випадків, коли здоров’ю загрожує небезпека, але не життю.

Якщо ви сумніваєтеся у важкості стану пацієнта, або якщо ситуація на межі між «швидкою» та «невідкладною», диспетчер приватної швидкої допомоги може допомогти оцінити ситуацію та підказати правильне рішення.