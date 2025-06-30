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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Нова загроза від РФ: в чому небезпека бомби "Гром-1" для тилових міст

«Гром-1» проти Дніпра: експерт роз’яснив особливості супутникової навігації та маневрування, які роблять цю бомбу-ракету вкрай небезпечною для міст.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російська ракета «Гром-1»

Російська ракета «Гром-1» / © MIL.IN.UA

Перехоплення бомби-ракети «Гром-1», котру РФ запустила по Дніпру, таке ж складне, як перехоплення крилатої ракети.

Про це розповів авіаексперт Богдан Долінце в ефірі Ранок.LIVE.

Долінце пояснив, що «Гром-1» може нести від 300 до 500 кг вибухівки, а також використовує супутникову навігацію, що дозволяє їй летіти за заданими координатами та маневрувати в повітрі.

«Росія експериментально вже використовувала дані види озброєнь щонайменше один раз у 2023-му році й два рази у 2024-му році. Переважно йшлося про використання цих видів озброєнь для ударів по житлових забудовах», — зазначив авіаексперт.

Нагадаємо, російська окупаційна армія в суботу, 28 червня, завдала удару по місту Дніпро, ймовірно, новітньою бомбою-ракетою «Гром-1». Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття саме цього боєприпаса у передмісті.

У Повітряних силах повідомили, що наразі достеменно не можна сказати, яким саме боєприпасом Росія атакувала Дніпро. Відомо, що бомбу росіяни скинули із СУ-34 і вона не долетіла до обласного центру.

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