Новая угроза от РФ: в чем опасность бомбы "Гром-1" для тыловых городов

Российская ракета «Гром-1» / © MIL.IN.UA

Реклама

Перехват бомбы-ракеты «Гром-1», которую РФ запустила по Днепру, такой же сложный, как перехват крылатой ракеты.

Об этом рассказал авиаэксперт Богдан Долинце в эфире " Ранок.LIVE».

Долинце объяснил, что «Гром-1» может нести от 300 до 500 кг взрывчатки, а также использует спутниковую навигацию, позволяющую лететь по заданным координатам и маневрировать в воздухе.

Реклама

«Россия экспериментально уже использовала данные виды вооружений по меньшей мере один раз в 2023 году и два раза в 2024 году. Преимущественно речь шла об использовании этих видов вооружений для ударов по жилым застройкам», — отметил авиаэксперт.

Напомним, российская оккупационная армия в субботу, 28 июня, нанесла удар по городу Днепр, вероятно, новейшей бомбой-ракетой «Гром-1». Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о сбитии именно этого боеприпаса в пригороде.

В Воздушных силах сообщили, что в настоящее время точно нельзя сказать, каким именно боеприпасом Россия атаковала Днепр. Известно, что бомбу россияне сбросили с СУ-34, и она не долетела до областного центра.