Як зробити м’ясо ідеально м’яким: кулінарний лайфгак від шеф-кухаря

Як зробити м’ясо м’яким

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Здавалося б, для ідеального, соковитого стейка потрібен лише дорогий і якісний шматок яловичини. Але насправді існує один геніальний трюк, який дозволить перетворити навіть будь-який відріз м’яса на неймовірно ніжну і соковиту страву. Професійний шеф-кухар Джоші Джин розкрив секретний інгредієнт, який коштує копійки, але здатен створити справжнє кулінарне диво.

Секретний інгредієнт, що зробить м’ясо «оксамитовим»

Цей магічний засіб — звичайна харчова сода, а техніка, яка активно використовується в китайській кухні для пом’якшення м’яса, називається «оксамитуванням».

Саме застосування соди дозволяє пом’якшити м’язові волокна, перетворюючи жорсткий шматок яловичини на делікатний стейк, що тане в роті.

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Як працює сода? Вся справа в хімії — харчова сода має лужні властивості. Коли її наносять на м’ясо, вона підвищує рівень pH на його поверхні. Це заважає білкам надмірно ущільнюватися під час термічної обробки, що запобігає жорсткості м’яса.

Як зробити м’ясо м’яким: інструкція для ідеального результату

Щоб досягти ідеального результату, важливо дотримуватися кількох простих кроків:

Візьміть невелику кількість харчової соди і рівномірно посипте нею м’ясо з усіх боків. Шеф Джин радить використовувати приблизно одну чайну ложку соди на 500 грамів м’яса.

Залиште м’ясо відпочивати на 15-30 хвилин. Цього часу достатньо, щоб сода спрацювала.

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Після маринування ретельно промийте м’ясо під холодною проточною водою. Це потрібно, щоб змити всі залишки соди, інакше вона залишить неприємний присмак.

Обов’язково просушіть м’ясо паперовим рушником. Далі готуйте як зазвичай.

Користувачі, які вже випробували цей лайфхак, не можуть нахвалитися. Вони стверджують, що навіть дешеві шматки м’яса, куплені в супермаркеті, на смак стають не гіршими за ресторанні стейки.