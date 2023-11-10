Ідеальна стрижка для жінок за 50: зачіска пасує абсолютно всім

Чомусь побутує така думка – що коротша стрижка, то більше вона омолоджує. Але всі стилісти в один голос переконують нас у тому, що це не так. Після 50-ти років жінкам краще носити зачіску, яка має довжину від щелепи до плечей. Розповідаємо, яку стрижку можна робити всім жінкам без винятку, щоб мати молодий і привабливий вигляд.

Яка ідеальна стрижка для жінок за 50

Ідеальна стрижка для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

І ця стрижка – градуйоване каре, що є найкращим вибором для молодості та краси. Така зачіска личить усім жінкам без винятку, незважаючи на вік, тип обличчя і структуру волосся. Але стилісти найчастіше рекомендують робити її жінкам середнього віку. А все тому, що багатошаровість стрижки надає волоссю об’єм, робить його густішим і здоровішим на вигляд. Особливо ця стрижка актуальна для власниць тонкого волосся.

Ще одна безперечна перевага цієї зачіски – це просте укладання, яке не потребує жодних зусиль чи спеціальних засобів. Все, що потрібно для надання форми – фен і кругла щітка, якщо ж такої немає, то можна обійтися простим гребінцем. Це чудове вирішення проблеми браку часу й бажання для тих, хто не хоче мати клопіт із формуванням зачіски.

Жінкам за 50 стилісти не рекомендують експериментувати з формами стрижки. Що простіша зачіска, то більше вона омолоджуватиме, маскуватиме недоліки та підкреслить усі переваги природньої краси. Якщо ви бажаєте чубок, тут варто надати перевагу асиметрії, оскільки рівні зрізи обрізають чоло, підкреслюючи вікові зміни навколо очей.

Читайте також:

Одразу мінус 10 років: цю річ повинна мати кожна жінка після 50, щоб мати молодший вигляд

Як за 5 хвилин зробити мелірування волосся в домашніх умовах: вам знадобиться лише гребінець

Округлюють обличчя і старять: ці стрижки не можна робити жінкам після 45-ти