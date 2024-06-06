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Кава фрапе в домашніх умовах - готуємо рецепт порятунку від спеки

Кава фрапе в домашніх умовах - готуємо рецепт порятунку від спеки

Кава фрапе

Готуємо каву фрапе за найкращим рецептом

Фрапе в перекладі з французького  означає охолоджений. Отже, кава фрапе  — це охолоджений кавовий напій, часто покритий густою молочною пінкою. 

Чим фрапе відрізняється від холодної кави або холодного капучино

Напої ці дійсно схожі. Основна відмінність у тому, що фрапе збивають у блендері довго, поки не утвориться пінна маса і не розчиняться кубики льоду.

Холодна кава  - це коли у каву додають кубики льоду, як у віскі. 

Для холодного капучино важливо змолоти лід, а добиватися пінки не обов’язково. 

Фрапе — це кавовий напій, що складається власне з завареної кави, льоду, молока та інколи цукру, який збивається до однорідної консистенції та піни. 

Розповідаємо рецепт кави фрапе від Євгена Клопотенка.

 Інгредієнти для кави-фрапе

  • Молоко - 200 мл

  • Еспресо - 40 мл

  • Цукор - 2 ч.л.
  • Лід - дві третини склянки.

Приготування кави фрапе

  • Еспресо можна приготувати у гейзерній кавоварці (моці), аеропресі або заваривши каву у джезві. Якщо у джезві, у цьому випадку каву потрібно процідити від гущі. За словами Клопотенко,  традиційно для фрапе використовували  розчинну каву.
  • У чашу блендера  додайте 40 мл звареного еспресо, 2 ч. л. цукру, 200 мл молока, 2/3 склянки льоду та перебийте інгредієнти до однорідності.

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