Кава фрапе в домашніх умовах - готуємо рецепт порятунку від спеки

Фрапе в перекладі з французького означає охолоджений. Отже, кава фрапе — це охолоджений кавовий напій, часто покритий густою молочною пінкою.

Чим фрапе відрізняється від холодної кави або холодного капучино

Напої ці дійсно схожі. Основна відмінність у тому, що фрапе збивають у блендері довго, поки не утвориться пінна маса і не розчиняться кубики льоду.

Холодна кава - це коли у каву додають кубики льоду, як у віскі.

Для холодного капучино важливо змолоти лід, а добиватися пінки не обов’язково.

Фрапе — це кавовий напій, що складається власне з завареної кави, льоду, молока та інколи цукру, який збивається до однорідної консистенції та піни.

Розповідаємо рецепт кави фрапе від Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для кави-фрапе

Молоко - 200 мл

Еспресо - 40 мл

Цукор - 2 ч.л.

Лід - дві третини склянки.

Приготування кави фрапе

Еспресо можна приготувати у гейзерній кавоварці (моці), аеропресі або заваривши каву у джезві. Якщо у джезві, у цьому випадку каву потрібно процідити від гущі. За словами Клопотенко, традиційно для фрапе використовували розчинну каву.

У чашу блендера додайте 40 мл звареного еспресо, 2 ч. л. цукру, 200 мл молока, 2/3 склянки льоду та перебийте інгредієнти до однорідності.

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