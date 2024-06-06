Кава фрапе в домашніх умовах - готуємо рецепт порятунку від спеки

Готуємо каву фрапе за найкращим рецептом
Фрапе в перекладі з французького означає охолоджений. Отже, кава фрапе — це охолоджений кавовий напій, часто покритий густою молочною пінкою.
Чим фрапе відрізняється від холодної кави або холодного капучино
Напої ці дійсно схожі. Основна відмінність у тому, що фрапе збивають у блендері довго, поки не утвориться пінна маса і не розчиняться кубики льоду.
Холодна кава - це коли у каву додають кубики льоду, як у віскі.
Для холодного капучино важливо змолоти лід, а добиватися пінки не обов’язково.
Фрапе — це кавовий напій, що складається власне з завареної кави, льоду, молока та інколи цукру, який збивається до однорідної консистенції та піни.
Розповідаємо рецепт кави фрапе від Євгена Клопотенка.
Інгредієнти для кави-фрапе
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Молоко - 200 мл
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Еспресо - 40 мл
- Цукор - 2 ч.л.
- Лід - дві третини склянки.
Приготування кави фрапе
- Еспресо можна приготувати у гейзерній кавоварці (моці), аеропресі або заваривши каву у джезві. Якщо у джезві, у цьому випадку каву потрібно процідити від гущі. За словами Клопотенко, традиційно для фрапе використовували розчинну каву.
- У чашу блендера додайте 40 мл звареного еспресо, 2 ч. л. цукру, 200 мл молока, 2/3 склянки льоду та перебийте інгредієнти до однорідності.
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