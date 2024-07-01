Коли викопувати часник: який місяць найкращий для цього

Як визначити, коли вже потрібно викопувати часник: поради досвідчених городників.
Часник – овоч невибагливий, тому не потребує особливих умов для вирощування. Але його треба вчасно викопати, щоб він зберігався якомога довше і не гнив. Якщо момент втрачено, головки розпадатимуться і смак часнику погіршиться. Розповідаємо, коли треба викопувати часник, який місяць найкращий.
Коли викопувати часник
Все залежатиме від регіону вашого проживання, погодних умов і сорту самого часнику. Якщо овоч ранній, то його треба збирати вже через 90 днів, а якщо пізній, то викопувати краще через 110 днів.
Якщо часник саджений восени, то його викопують у середині липня або на початку серпня. Весняний часник найкраще викопувати наприкінці серпня чи на початку вересня.
Як правильно викопувати часник
- Аби часник гарно зберігався і не гнив, його треба правильно викопати та висушити.
- Не поливати грядки за 10 днів до викопування.
- Викопувати треба в сухий день, але не під час спеки, бо можуть попектися головки.
- Часник не варто викопувати лопатою, краще зробити це вилами.
- Викопаний часник варто просушити у добре провітрюваному приміщенні упродовж 10 днів.
- Опісля необхідно, обрізати стебло, залишивши шийку близько 10 сантиметрів.
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