Коли викопувати часник: який місяць найкращий для цього

Як визначити, коли вже потрібно викопувати часник: поради досвідчених городників.

Часник – овоч невибагливий, тому не потребує особливих умов для вирощування. Але його треба вчасно викопати, щоб він зберігався якомога довше і не гнив. Якщо момент втрачено, головки розпадатимуться і смак часнику погіршиться. Розповідаємо, коли треба викопувати часник, який місяць найкращий.

Коли викопувати часник

Все залежатиме від регіону вашого проживання, погодних умов і сорту самого часнику. Якщо овоч ранній, то його треба збирати вже через 90 днів, а якщо пізній, то викопувати краще через 110 днів.

Якщо часник саджений восени, то його викопують у середині липня або на початку серпня. Весняний часник найкраще викопувати наприкінці серпня чи на початку вересня.

Як правильно викопувати часник

Аби часник гарно зберігався і не гнив, його треба правильно викопати та висушити.

Не поливати грядки за 10 днів до викопування.

Викопувати треба в сухий день, але не під час спеки, бо можуть попектися головки.

Часник не варто викопувати лопатою, краще зробити це вилами.

Викопаний часник варто просушити у добре провітрюваному приміщенні упродовж 10 днів.

Опісля необхідно, обрізати стебло, залишивши шийку близько 10 сантиметрів.

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