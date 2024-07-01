Не працює Інтернет, світлофори і транспорт: у Бєлгороді та області стався блекаут

У російському Бєлгороді та області сьогодні вранці, 1 липня, зникла електрика. У місцевій компанії заявляють, що причиною стало "технологічне порушення, спричинене зовнішнім впливом на енергооб'єк".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Крім того, у регіоні попереджають про проблеми із водопостачанням. У самому Бєлгороді не працюють світлофори та є проблеми з роботою Інтернету.

"Близько 90% Бєлгородської області наразі без світла. Також 1 липня у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з автобусами. Організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту. За офіційною версією, причиною відключення електроенергії в Бєлгородській області став "зовнішній вплив на енергообʼєкт". За інформацією з відкритих джерел, блекаут стався в результаті одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції", - повідомили в українському Міненерго.

Український експерт Олександр Коваленко іронічно прокоментував події в Бєлгороді.

"Попередньо відсутність світла триватиме до 13:00 за МСК. Варто зауважити, що цього ранку Міністерство оборони Росії відзвітувало про те, що під час нічної атаки деяких дронів-камікадзе, які нібито залітали з боку України, була припинена ця зухвала, терористична атака!Результатом цього високопрофесійного та безкомпромісного припинення атаки стало відключення світла у Білгородській області на півдня", - написав він.

Нагадаємо, в Росії після атаки БпЛА горів Афіпський НПЗ (відео).

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