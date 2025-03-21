Крашанки будуть яскраво-жовтого кольору: треба додати лише один інгредієнт

Якщо ви хочете мати на великодньому столі радісні крашанки сонячного кольору, у нагоді стане ця спеція.

Для фарбування яєць в яскравий жовтий колір треба брати крукуму. Ця спеція упродовж багатьох століть використовувалася не лише, як приправа, а й як натуральний барвник для тканин. Тому такий яскравий насичений пігмент буде ідеальним і для крашанок.

Як пофарбувати яйця в яскравий жовтий колір за допомогою куркуми

Перед фарбуванням яєць варто знати деякі нюанси. Якщо вони холодні, їх треба залишити на годину за кімнатної температури, щоб вони не потріскалися у гарячій воді під час варіння. Не варто використовувати для приготування барвника емальований посуд, бо колір куркуми надовго зафарбує його стінки.

Щоб колір яєчної шкаралупи був рівномірним, треба буде додати оцет чи лимонну кислоту. Деякі господині перед фарбуванням протирають яйця спиртом.

Як пофарбувати яйця куркумою: покрокова інструкція.

Візьміть металеву каструлю, налийте дві літри води, додайте шість столових ложок куркуми, чайну ложку солі, столову ложку оцту чи пів чайної ложки лимонної кислоти. Все ретельно перемішайте і поставте каструлю на повільний вогонь, поки розчиниться куркума, 5 хвилин буде досить. Але не доводьте розчин до кипіння. Покладіть у фарбувальну рідину яйця і варіть після закипання 10-12 хвилин. Щоб шкаралупа отримала яскравий жовтий колір, залиште крашанки на 3-4 години у каструлі. Можна тримати їх у рідині цілу ніч. Готові яйця витягніть та промийте теплою водою. Щоб надати крашанкам блиску, їх варто натерти соняшниковою олією.

Як пофарбувати яйця ромашкою

Ця лікарська рослина дасть яйцям блідо-жовтий відтінок. Та якщо ви хочете крашанки жовтого кольору, а під рукою немає куркуми, то такий спосіб фарбування стане у нагоді.

Спочатку треба заварити міцний ромашковий чай із шести пакетиків і літра води. Якщо є аптечна ромашка, тоді трьох ложок трави на літр води буде досить. Треба опустити в цей настій яйця, варити 10 хвилин після закипання і залишити їх на 4-6 годин у фарбувальний рідині. Якщо залишити яйця на ніч у ромашковому настої, вони набудуть світло-коричневого відтінку.

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