Магнітна буря 19 липня: скільки балів вона буде

Магнітна буря / © Associated Press

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Неділя, 19 липня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс буде 2.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковців, швидкість сонячного вітру знижується до фонового рівня. Подальшого посилення протягом найближчих днів не очікується.

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Магнітна буря 19 липня.

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Під час сонячних спалахів або викидів плазми у космос потрапляють потоки заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, то взаємодіють із її магнітним полем і можуть спричиняти геомагнітні бурі.

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