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Магнітна буря 19 липня: скільки балів вона буде
Слабкі геомагнітні бурі зазвичай не становлять небезпеки для більшості людей.
Неділя, 19 липня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс буде 2.
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
За даними науковців, швидкість сонячного вітру знижується до фонового рівня. Подальшого посилення протягом найближчих днів не очікується.
Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Під час сонячних спалахів або викидів плазми у космос потрапляють потоки заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, то взаємодіють із її магнітним полем і можуть спричиняти геомагнітні бурі.