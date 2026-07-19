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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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1059
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Магнітна буря 19 липня: скільки балів вона буде

Слабкі геомагнітні бурі зазвичай не становлять небезпеки для більшості людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Неділя, 19 липня, відзначиться слабкою магнітною бурею зеленого рівня. Її К-індекс буде 2.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковців, швидкість сонячного вітру знижується до фонового рівня. Подальшого посилення протягом найближчих днів не очікується.

Магнітна буря 19 липня.

Магнітна буря 19 липня.

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Під час сонячних спалахів або викидів плазми у космос потрапляють потоки заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, то взаємодіють із її магнітним полем і можуть спричиняти геомагнітні бурі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1059
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