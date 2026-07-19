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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба зайнятися творчістю

День не підходить для активних дій — реальної користі вони не принесуть, лише заберуть час і сили.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Щоправда, це не означає, що можна взагалі нічого не робити — гарний результат дасть будь-яка творча діяльність, тому зірки настійно рекомендують приділити особливу увагу саме їй.

Сьогодні, 19 липня, творчістю можна займатися всім знакам зодіаку, але три з них отримають від неї не лише задоволення, а й користь.

Близнята

Близнята, як один із найкреативніших знаків зодіаку, додають творчий складник до будь-яких — навіть побутових — справ. Цього разу вони, найімовірніше, вирішать прикрасити власне житло — квартиру чи дачу.

Терези

Терези, як один із найчутливіших до творчості знаків зодіаку, можуть створити витвір мистецтва практично з нічого. Сьогодні для цього підійде стара бабусина вишивка чи вінтажне мереживо, і завдяки своїй фантазії вони можуть виготовити як розкішну наволочку для диванної подушки, так і картину.

Водолій

Водолії, як найнепередбачуваніший з усіх знаків зодіаку, у творчості поводяться відповідно. Таким — властивим переважно їм — креативним заняттям вони присвятять свій час і сьогодні, і, можливо, їм навіть вдасться створити щось геніальне.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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