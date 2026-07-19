- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт сирної запіканки з малиною
Ця сирна запіканка чудово підійде на сніданок або як десерт.
Така страва точно нікого не залишить байдужим.
Інгредієнти
- сир
- 400 г
- курячі яйця
- 3 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- манна крупа
- 3 ст. л.
- цедра лимона
- 1 ст. л.
- малина
- 150 г
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
- для змащування форми
Збийте міксером кисломолочний сир з яйцями та цукром.
Додайте манну крупу, лимонну цедру, сіль, перемішайте віничком до однорідності та залиште на 15–20 хв.
Малину промийте та висушіть на паперовому рушнику.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть сирну масу.
Рівномірно розкладіть ягоди малини по всій поверхні, злегка вдавлюючи їх у тісто.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 35–40 хв до золотистого кольору.
Остудіть та вийміть із форми.
Поради:
Використовуйте сир 5–9% жирності.
Коментарі
Сортувати: