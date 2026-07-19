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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Рецепт сирної запіканки з малиною

Ця сирна запіканка чудово підійде на сніданок або як десерт.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
195 ккал
Коментарі
Сирна запіканка з малиною

Сирна запіканка з малиною / © Credits

Така страва точно нікого не залишить байдужим.

Інгредієнти

сир
400 г
курячі яйця
3 шт.
цукор
3 ст. л.
манна крупа
3 ст. л.
цедра лимона
1 ст. л.
малина
150 г
сіль
щіпка
вершкове масло
для змащування форми

  1. Збийте міксером кисломолочний сир з яйцями та цукром.

  2. Додайте манну крупу, лимонну цедру, сіль, перемішайте віничком до однорідності та залиште на 15–20 хв.

  3. Малину промийте та висушіть на паперовому рушнику.

  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть сирну масу.

  5. Рівномірно розкладіть ягоди малини по всій поверхні, злегка вдавлюючи їх у тісто.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 35–40 хв до золотистого кольору.

  7. Остудіть та вийміть із форми.

Поради:

  • Використовуйте сир 5–9% жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
20
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