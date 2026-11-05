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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 5 листопада: скільки балів буде

Наразі магнітна буря досить слабка, але геомагнітна активність може сягнути активного рівня у наступні дні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 5 листопада, магнітна буря також буде слабкою. Очікується збурення зеленого рівня з К-індексом 3.7.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі геомагнітні умови спокійні. Втім, на Землю може вплинути потік швидкісного сонячного вітру з невеликої корональної діри. Разом із можливим дотичним впливом невеликого коронального викиду маси це здатне підвищити геомагнітну активність до активного рівня.

Магнітна буря 5 листопада. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 5 листопада. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.



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