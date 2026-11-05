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Магнітна буря 5 листопада: скільки балів буде
Наразі магнітна буря досить слабка, але геомагнітна активність може сягнути активного рівня у наступні дні.
У четвер, 5 листопада, магнітна буря також буде слабкою. Очікується збурення зеленого рівня з К-індексом 3.7.
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Наразі геомагнітні умови спокійні. Втім, на Землю може вплинути потік швидкісного сонячного вітру з невеликої корональної діри. Разом із можливим дотичним впливом невеликого коронального викиду маси це здатне підвищити геомагнітну активність до активного рівня.
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.