На чому краще смажити яєчню на сковорідці: думки кулінарних експертів

Смачну страву можна приготувати лише з трьох інгредієнтів — яєць, солі та якогось жиру для смаження. Смажені яйця можна їсти будь-коли, щоб вони вийшли смачними, варто дотримуватись корисних порад.

На чому краще смажити яйця

Однозначної відповіді на це питання не має. Думки кулінарних експертів з цього приводу розділилися.

Яєчню можна смажити на вершковому маслі, олії, смальці та навіть взагалі без жиру. Розглянемо переваги смаження яєць на різних основах.

Більшість експертів вважають, що смажити яйця можна як на олії, так і на вершковому маслі. Жир в обох випадках запобігає прилипанню яєчні до сковорідки. Однак, олія та вершкове масло мають як свої плюси, так і мінуси. Олію експерти вважають кориснішою для здоров'я, а вершкове масло надає більше смаку — вибір за вами.

"Найбільша перевага використання якісного вершкового масла для яєчні — це аромат, який воно надає страві. Вершкове масло має високий вміст жирів і насичений смак, який може бути злегка солонуватим або навіть трохи солодкуватим, залежно від марки й типу масла. Коли ви використовуєте його для приготування яєчні, тепло допомагає аромату переходити до самих яєць, наповнюючи їх насиченим смаком". Водночас вершкове масло містить багато насичених жирів, що може призвести до підвищення рівня холестерину. Крім того, вершкове масло не має тієї термостійкості, яку мають деякі види олії. Корисність олії, вважають ці ж експерти, залежить від її типу. Максимально корисною олією для приготування яєчні є олія авокадо.

Якщо ви користуєтеся рафінованою олією, то у вас не буде тих переваг для здоров'я, які мають рослинні олії, адже рафіновані олії не містять корисних жирів. А оскільки смаження яєць на олії не дасть їм такого насиченого смаку, як на вершковому маслі, деякі експерти вважають за краще смажити їх саме на ньому.

Саме так вважає шеф-кухар Ронні Руффало -- найкраще смажити яйця на вершковому маслі. Окрім того, що воно запобігає пригоранню яєць, масло також підсилює їхній смак, що робить страву ще смачнішою. Вершкове масло має унікальний аромат, який чудово поєднується з яйцями. Руффало радить додавати кілька маленьких шматочків масла прямо в яєчню під час приготування, що допоможе зберегти яйця ніжними. Коли масло тане, воно вбирається в яєчну масу, роблячи її більш соковитою. Окрім того, вершкове масло допомагає уникнути пересмажування яєць.

Хорошим варіантом для смаження яєць, на думку Ронні Руффало, є оливкова олія. Вона додає страві легкий, характерний смак і є корисною завдяки вмісту корисних жирів.

На думку Євгена Клопотенка, якщо смажити яйця на соняшниковій або оливковій олії, вийде досить щільна засмажена скоринка. Щоб отримати більш повітряну та ніжну структуру, потрібно смажити яйця на вершковому маслі найбільшої жирності – 82,5%. Для отримання невеликої скоринки та ніжного смаку український майстер шеф рекомендує об’єднати олію й масло та смажити на міксі. За бажанням можна використовувати нерафіновану кокосову олію, смалець або перед додаванням яєць висмажити шматочки сала.

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