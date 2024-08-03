Над Україною завис антициклон: де 4 серпня очікувати дощів

На більшості територій України в першу неділю серпня йтиме дощ.

У неділю, 4 серпня, над більшою частиною України "кружлятиме" циклон. Майже в усіх регіонах дощитиме.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"У неділю, 4 серпня, над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон. Тому вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", - розповіла вона.

За словами Діденко, вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними.

"Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", - повідомила Діденко.

Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 градусів, на південному сході - Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим - до +28...+32 градусів.

Погода у Києві на 4 серпня

У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці.

"Завтра вдень - припинення опадів, побільшає сонця. Температура повітря коливатиметься близько +25 градусів", - додала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко повідомляла, що до України йде антициклон, який змінить погоду найближчими днями. 3 серпня у західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях, на Черкащині, Полтавщині, місцями у Дніпрі з районами очікуються дощі.

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