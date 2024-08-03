Україна повернула ще 8 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Зараз вони перебувають у безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу
З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 8 дітей, серед яких 5 дівчат та 3 хлопці віком від 6 до 17 років.
Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм - каналі.
Він розповів, що "діти були зустрінуті на рідній землі, і всі їхні страхи залишилися позаду. Зараз вони разом з батьками перебувають у безпеці і отримують необхідну медичну та психологічну підтримку".
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вже повернули 162 дітей з Херсонської області.
Нагадаємо, в Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої території на підконтрольну. Підготовка маршруту тривала близько 10 днів, а сама дорога зайняла 5 днів. У процесі вдалося евакуювати двох дівчаток віком 3 і 5 років разом із їхньою матір'ю.
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