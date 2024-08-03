Україна повернула ще 8 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Зараз вони перебувають у безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу

З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 8 дітей, серед яких 5 дівчат та 3 хлопці віком від 6 до 17 років.

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм - каналі.

Він розповів, що "діти були зустрінуті на рідній землі, і всі їхні страхи залишилися позаду. Зараз вони разом з батьками перебувають у безпеці і отримують необхідну медичну та психологічну підтримку".

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вже повернули 162 дітей з Херсонської області.

Нагадаємо, в Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої території на підконтрольну. Підготовка маршруту тривала близько 10 днів, а сама дорога зайняла 5 днів. У процесі вдалося евакуювати двох дівчаток віком 3 і 5 років разом із їхньою матір'ю.

Читайте також: