Україні вдалося повернути на підконтрольну територію ще двох дітей

З окупованої території вдалося повернути двох дівчаток 3 і 5 років разом із матір'ю.

Про це передає пресслужба Мінреінтеграції.

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На гарячу лінію міністерства звернулася жінка із проханням допомогти евакуювати з окупованого села на Херсонщині її дочку і двох маленьких онучок 3 і 5 років. Виїхати самотужки вони не змогли.

Повернення родини стало можливим завдяки співпраці представників Мінреінтеграції з Громадською спілкою "Українська мережа за права дитини".

"Підготовка маршруту тривала майже 10 днів, а дорога – 5. Наразі діти разом із матір’ю успішно дісталися на контрольовану урядом України територію", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією Сполучених Штатів розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

Також стало відомо, скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до РФ. За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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Дітей з Херсона викрав лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов! ТСН має докази для Гааги!

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