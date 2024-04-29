Навіщо в чай додавати пшоно: більшість навіть і не здогадується, наскільки це корисно

Мало хто знає про чудодійні властивості такого цікавого напою.
Чай з пшоном — традиційний напій жителів Казахстану. Якщо ви хоча б раз бували в цій цікавій країні, тоді точно бачили чи навіть куштували його. Але мало хто здогадується, що такий напій ще й дуже корисний.
Що дає чай з пшоном для здоров'я
Складно переоцінити користь чаю з пшоном. Він має сечогінну, протизапальну дії, допомагає вивести з організму токсини та зміцнити імунітет. Додатково такий напій покращує стан шкіри, волосся та нігтів, позитивно впливає на метаболізм.
Окрім цього, вживаючи чай з пшоном, ви помітите, що ваші кістки зміцніли, кровообіг покращився, тиск нормалізувався. Він має ранозагоювальні властивості, покращує роботу кишківника та шлунку, знижує кількість цукру в крові.
Фахівці стверджують, що чай з пшоном варто пити для профілактики серцево-судинних захворювань, діабету, онкології, застуди, для лікування певних проблем з ШКТ. Допомагає чай з пшоном схуднути і покращити стан шкіри.
Чому чай з пшоном такий корисний? В пшоні міститься багато вітамінів, зокрема групи В, РР, а також калій, магній та фосфор. До речі, останнього у пшоні значно більше, ніж у м'ясі.
Як правильно заварювати чай з пшоном
Перед додаванням пшона до чаю крупу потрібно попередньо обсмажити. Потім її змішують з гранульованим чаєм і заливають окропом — потрібно взяти одну ложку такої суміші на чашку води.
Заварюється чай з пшоном 5-7 хвилин, але не довше — інакше напій вийде надто терпким.
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