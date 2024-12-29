Ніколи не говоріть собі ці слова, щоб не зіпсувати своє життя

Як зазначають експерти з саморозвитку, від того, що ми говоримо собі, залежить, чи буде наше життя успішним та щасливим, чи ні. Розповідаємо, які фрази не можна говорити собі, щоб не знищити свою самооцінку та щасливе майбутнє.

Які фрази не можна собі говорити, щоб не зруйнувати свою самооцінку

"От я дурень/дурепа!" Цією фразою ви нівелюєте свою самоцінність, набір ваших індивідуальних якостей і сильних сторін. Ви по праву свого народження розумна особистість, яку природа наділила тими якостями й талантами, які є лише у вас, і немає в інших людей. Тому варто цінувати, любити й поважати себе, особливо, коли ви робите помилки й у вашому житті щось іде не так.

Цією фразою ви нівелюєте свою самоцінність, набір ваших індивідуальних якостей і сильних сторін. Ви по праву свого народження розумна особистість, яку природа наділила тими якостями й талантами, які є лише у вас, і немає в інших людей. Тому варто цінувати, любити й поважати себе, особливо, коли ви робите помилки й у вашому житті щось іде не так. "Мало, що я хочу". Ніколи не ставте на другий план свої потреби та бажання. Цим самим ви порушуєте свої особистісні кордони і дозволяєте робити це іншим. Якщо ви не будете ставити в центр свого життя себе, ви крутитиметеся навколо центру життя інших людей, обслуговуючи чужі інтереси. Дбайте про задоволення своїх мрій та бажань, завжди пам’ятаючи про те, що ви маєте бути на першому місці.

Ніколи не ставте на другий план свої потреби та бажання. Цим самим ви порушуєте свої особистісні кордони і дозволяєте робити це іншим. Якщо ви не будете ставити в центр свого життя себе, ви крутитиметеся навколо центру життя інших людей, обслуговуючи чужі інтереси. Дбайте про задоволення своїх мрій та бажань, завжди пам’ятаючи про те, що ви маєте бути на першому місці. "Я занадто старий/стара для цього". Згідно світової статистики, мільярдерами та по-справжньому успішними стають люди, яким уже за 60. Тому не обмежуйте себе віком, дайте собі шанс на щось нове та дійсно величне. Тим паче, якщо ви не спробуєте, то так ніколи й не дізнаєтеся, чи вийде у вас втілити свою мрію чи ціль у життя.

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