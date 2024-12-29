Який дефіцит військових на фронті: військовий — відверто про проблеми мобілізації

Кого і скільки не вистачає на війні.

Питання дефіциту військових завжди актуальне — першочергове. Ми завжди перебуваємо в процесі масштабування, підрозділи ростуть. Ми бачимо, як і сусідні бригади ростуть — з батальйонів в полки, з полків в бригади. Така сама тенденція зараз в ДШВ.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, інструктор БПЛА Дмитро Маркус.

За його словами, кваліфікованих кадрів постійно необхідно більше і більше. Втім, залучення цих кадрів певним чином ускладнено.

“Немає ідеальних рекрутингових процесів в країні. Але вони поступово налагоджуються. Вже є кейси, по яким можна працювати і ефективно залучати людей, які зробили свій усвідомлений вибір. Людина, яка зрозуміла, що вона певним чином готова до війська, що вона хоче, наприклад, працювати в БПЛА. Вона просто звертається безпосередньо до бригади, не відвідуючи ТЦК, і бригада його по всім процесам проводить і заводить уже безпосередньо в бойовий підрозділ на навчання, на злагодження і потім уже на роботу”, — каже Дмитро Маркус.

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