П'ять простих фраз, які батьки хочуть чути від своїх дорослих дітей

Діти швидко стають дорослими, стосунки з батьками змінюються, спілкування стає менше. А батьки з віком потребують все більше уваги та розуміння. Що важливо батькам чути від своїх дітей, які слова важливі для них, розповіли психологи.

Які слова, на думку психологів, батьки хочуть чути від своїх дітей.

"Розкажи, що у тебе нового"

Ця банальна фраза має величезне значення для батьків, саме її хочуть вони чути від своїх дітей. Батьки, так само власне, як і будь-які інші люди бажають, щоб їхнім життям цікавились, а інтереси поділяли. Дружні стосунки, дружба між дорослими дітьми та батьками "вимагає взаємного інтересу до життя одне одного».Батьки хочуть знати, що їхні дорослі діти зацікавлені в тому, як вони живуть і що відбувається в їхньому житті, - зазначила сімейний терапевт Сара Епштейн.

«Дякую. Це мало значення»

Вдячність, визнання дітьми того, що батьки зробили для них дуже багато, дуже потрібно батькам. Коли дорослі діти визнають зусилля батьків, це дуже приємно для них, навіть якщо це визнання відбувається через роки чи десятиліття.

«Якщо доросла дитина цінує те, як батьки її виховували, і вибір, який вони зробили, висловлення цієї вдячності означає багато».

Батькам потрібно дякувати не лише за виховання та зусилля, які вони до цього приклали, але й за саме життя, яке вони подарували.

«Ваші поради допомогли мені знайти свій шлях»

Це важливо для батьків, коли вони усвідомлюють, що їхнє виховання допомогло дитині стати незалежною та самореалізованою. Бачити, як діти успішно долають життєві труднощі дає батькам підтвердження, що цінності, яких вони навчали в дитинстві, допомогли.

«Що б ви зробили в моїй ситуації»

З часом батьки втрачають право голосу у прийнятті важливих рішень своєї дитини. Тому, коли доросла дитина відкрита для поради, попросивши маму чи тата її надати, батьки відчувають себе важливими та причетними до життя своїх дітей.

«Батьки хочуть відчувати, що їх цінують за мудрість, якою вони можуть поділитися», — зазначають терапевти. «Для дорослих дітей, які мають здорові стосунки зі своїми батьками, запитати їхню думку дає подвійну користь: отримати довірену пораду та змусити батьків відчути, що їх люблять і цінують».

«Сьогодні я щасливий і задоволений своїм життям».

Найбільше бажання будь-кого з батьків - це бачити свою дитину щасливою. Спостерігаючи, як дитина будує власне щасливе та повноцінне життя, батьки відчувають задоволення та гордість за роботу, яку вони виконали.

«Це приносить глибоке відчуття радості та підтвердження батькам, усвідомлюючи, що їхня підтримка та жертви сприяли добробуту та щастю їхніх дітей», — сказав Дайтер Моралес.

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