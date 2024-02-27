Пияцтво, скандали і напади: у Рівному жінка тероризує сусідів

Мешканці однієї з багатоповерхівок по вулиці Котляревського у місті Рівне потерпають від дій сусідки, яка постійно пиячить і в нетверезому стані влаштовує скандали і бійки.

Про це повідомив регіональний сайт ITV.

За словами жителів будинку, пані Марія тероризує сусідів вже п’ятий рік, але нікому досі не вдалося приборкати порушницю спокою. За цей час жінка неодноразово нападала на своїх сусідів, в тому числі з кухонним ножем, а лайки та погрози стали звичним буденням.

Також були зафіксовані випадки пошкодження майна. Одного разу буйна пані погнула ручку на дверях магазина, розташованого в будинку. У другому випадку постраждала автівка, яку жінка закидала яйцями.

Як повідомили мешканці журналістам, сусіди бояться виходити зі своїх квартир і не випускають гуляти дітей без нагляду, бо побоюються чергового нападу.

Намагаючись вирішити проблему, люди двічі зверталися до поліції. Як повідомив заступник начальника Сарненського відділу поліції міста Рівне з превентивної діяльності Василь Іванюк, відносно порушниці правопорядку було складено протоколи, але далі діло не пішло. Нічого не може вдіяти і міська влада.

За словами чиновників, вони рекомендували батькам правопорушниці влаштувати її на лікування. Сама ж влада не має повноважень для примусового впливу до тих пір, поки жінку не визнано недієздатною або доки вона не скоїла кримінального правопорушення.

Як стало відомо зі слів матері пані Марії, яку сусіди звинувачують у неадекватній та агресивній поведінці, наразі жінка знаходиться на лікуванні у психіатричній лікарні. Але чи зміниться ситуація на краще після виписки, поки що невідомо.

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