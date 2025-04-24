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Попіл під картоплю: коли, скільки і як вносити добриво правильно
Деревний попіл — просте й натуральне добриво, яке допоможе суттєво підвищити врожайність картоплі.
Українські дачники дедалі частіше обирають екологічні методи вирощування овочів. Один із перевірених способів підвищити врожайність картоплі — використання деревного попелу.
Про це пише Субота.
У ньому містяться життєво необхідні для росту бульб елементи: калій, магній, кальцій. Крім того, попіл має лужну реакцію, яка допомагає нейтралізувати кислотність ґрунту.
Як правильно застосовувати попіл при посадці картоплі
У кожну лунку слід додавати 2–3 жмені попелу, змішуючи його з ґрунтом. Це дозволить корінню краще поглинати поживні речовини.
Рекомендується додавати органічні добрива, такі як перегній, для комплексного підживлення.
Після посадки забезпечте регулярний полив і надалі — підживлення, розсипаючи золу між рядками картоплі.
Деревна зола має також антисептичну дію, що знижує ризик виникнення хвороб, таких як фітофтороз.
Використання попелу не лише покращує врожай, а й сприяє відновленню родючості землі. Такий спосіб підживлення — доступний, природний та ефективний навіть для початківців.
Нагадаємо, раніше ми писали, як виростити великий урожай редиски, чим краще її підживити.