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Салати зі свіжих кабачків: найкращі рецепти

Салати зі свіжих кабачків: найкращі рецепти

Салати зі свіжих кабачків

Готуємо літні салати з кабачків

Кабачки можна не тільки тушити, смажити чи закривати на зиму, а й робити з них різноманітні літні салати. Пропонуємо найсмачніші рецепти салатів зі свіжих кабачків.

Салат зі свіжих кабачків та огірків 

Інгредієнти 

  • Кабачок  - 1 шт,

  • Яйце - 1 шт,

  • Огірок -1 шт,

  • Цибуля зелена  - 2 ст. л,

  • Оливкова олія  - 2 ст. л,

  • Сіль, перець — на смак.

Приготування салату:

  • Кабачки ріжемо на брусочки середнього розміру, солимо і, перемішавши, залишаємо на 15 хвилин. Якщо кабачок великий, попередньо знімаємо шкірку. Зливаємо сік, що виділився з кабачків.
  • Подібним чином подрібнюємо свіжі огірки.
  • Яйце варимо протягом 10 хвилин з моменту закипання, чистимо та нарізаємо. 
  • Все перемішуємо, додаємо рубану зелень.
  • Компоненти солимо і перчимо. Додаємо оливкову олію і ретельно все перемішуємо.

Салат зі свіжих кабачків по-корейськи

Інгредієнти:

  • Кабачок – 1 шт.,

  • Морква – 1 шт.,

  • Цибулина – половинка,

  • Часник – 2 зубчики,

  • Сіль –  пів чайної ложки,

  • Цукор – 1,5 ч. л,

  • Оцет столовий 9% – 1 ч. л,

  • Олія соняшникова – 2 ст. л,

  • Соєвий соус – 2 ч. л,

  • Перець чилі мелений – ½ ч. л,

  • Коріандр мелений – ½ ч. л,

  • Петрушка рубана – 2 ст. л

Приготування салату:

  • Кабачок та очищену моркву подрібнюємо за допомогою терки для моркви по-корейськи.

  • Додаємо цибулю, порізану півкільцями, цукор та сіль – перемішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин.

  • Зливаємо рідину, посипаємо спеціями, рубаним часником і вливаємо соєвий соус.

  • Вводимо розпечене соняшникову олію та оцет та швидко перемішуємо.

  • Додаємо рубану петрушку, перемішуємо і ставимо для просочення в холодильну камеру на пів години.

Гострий салат з кабачків з часником

Інгредієнти:

  • Кабачки – 2 шт.,

  • Часник – 2 зуб.,

  • Паприка солодка мелена – 1 ст. л,

  • Кріп – 5 гілочок.,

  • Борошно – 1,5 ст. л,

  • Перець чорний мелений – на смак,

  • Соєвий соус – на смак,

  • Масло рослинне – для смаження.

Приготування:

  • Молодий кабачок зі шкіркою нарізаємо півкільцями.

  • Додаємо до овоча мелену паприку, мелений перець, борошно і  перемішуємо.

  • Обсмажуємо скибочки кабачка на розпеченій рослинній оліїі при частому помішуванні 3-5 хвилин.

  • Гарячий кабачок викладаємо в салатник, додаємо пропущений через прес часник, рубаним кропом, поливаємо соєвим соусом. За бажанням доповнюємо кунжутом.

Салат із сирих кабачків і помідорів

Інгредієнти:

  • Кабачок – 150 г,

  • Яйця варені – 2 шт.,

  • Помідори – 2 шт.,

  • Цибулина – половинка,

  • Петрушка – 3 гілочки,

  • Цибуля зелена – 3 пера,

  • Оцет винний – 2 ст. л,

  • Цукор – 1 ст. л,

  • Вода – 150 мл,

  • Сіль, перець чорний мелений, майонез – на смак.

Приготування:

  • Ріжемо кабачок, солимо. Через 15 хвилин віджимаємо рідину

  • Цибулю ріжемо на півкільця та маринуємо — заливаємо водою та оцтом, додаємо петрушку та цукор, ставимо в холодильну камеру.

  • Після маринування, зливаємо рідину з цибулі та додаємо до кабачків. 

  • Додаємо порізаний помідор, порізані яйця, солимо і перчимо.

  • Присмачуємо майонезом, перемішуємо, прикрашаємо зеленню.

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