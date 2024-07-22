Салати зі свіжих кабачків: найкращі рецепти

Готуємо літні салати з кабачків
Кабачки можна не тільки тушити, смажити чи закривати на зиму, а й робити з них різноманітні літні салати. Пропонуємо найсмачніші рецепти салатів зі свіжих кабачків.
Салат зі свіжих кабачків та огірків
Інгредієнти
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Кабачок - 1 шт,
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Яйце - 1 шт,
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Огірок -1 шт,
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Цибуля зелена - 2 ст. л,
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Оливкова олія - 2 ст. л,
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Сіль, перець — на смак.
Приготування салату:
- Кабачки ріжемо на брусочки середнього розміру, солимо і, перемішавши, залишаємо на 15 хвилин. Якщо кабачок великий, попередньо знімаємо шкірку. Зливаємо сік, що виділився з кабачків.
- Подібним чином подрібнюємо свіжі огірки.
- Яйце варимо протягом 10 хвилин з моменту закипання, чистимо та нарізаємо.
- Все перемішуємо, додаємо рубану зелень.
- Компоненти солимо і перчимо. Додаємо оливкову олію і ретельно все перемішуємо.
Салат зі свіжих кабачків по-корейськи
Інгредієнти:
-
Кабачок – 1 шт.,
-
Морква – 1 шт.,
-
Цибулина – половинка,
-
Часник – 2 зубчики,
-
Сіль – пів чайної ложки,
-
Цукор – 1,5 ч. л,
-
Оцет столовий 9% – 1 ч. л,
-
Олія соняшникова – 2 ст. л,
-
Соєвий соус – 2 ч. л,
-
Перець чилі мелений – ½ ч. л,
-
Коріандр мелений – ½ ч. л,
-
Петрушка рубана – 2 ст. л
Приготування салату:
-
Кабачок та очищену моркву подрібнюємо за допомогою терки для моркви по-корейськи.
-
Додаємо цибулю, порізану півкільцями, цукор та сіль – перемішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин.
-
Зливаємо рідину, посипаємо спеціями, рубаним часником і вливаємо соєвий соус.
-
Вводимо розпечене соняшникову олію та оцет та швидко перемішуємо.
-
Додаємо рубану петрушку, перемішуємо і ставимо для просочення в холодильну камеру на пів години.
Гострий салат з кабачків з часником
Інгредієнти:
-
Кабачки – 2 шт.,
-
Часник – 2 зуб.,
-
Паприка солодка мелена – 1 ст. л,
-
Кріп – 5 гілочок.,
-
Борошно – 1,5 ст. л,
-
Перець чорний мелений – на смак,
-
Соєвий соус – на смак,
-
Масло рослинне – для смаження.
Приготування:
-
Молодий кабачок зі шкіркою нарізаємо півкільцями.
-
Додаємо до овоча мелену паприку, мелений перець, борошно і перемішуємо.
-
Обсмажуємо скибочки кабачка на розпеченій рослинній оліїі при частому помішуванні 3-5 хвилин.
-
Гарячий кабачок викладаємо в салатник, додаємо пропущений через прес часник, рубаним кропом, поливаємо соєвим соусом. За бажанням доповнюємо кунжутом.
Салат із сирих кабачків і помідорів
Інгредієнти:
-
Кабачок – 150 г,
-
Яйця варені – 2 шт.,
-
Помідори – 2 шт.,
-
Цибулина – половинка,
-
Петрушка – 3 гілочки,
-
Цибуля зелена – 3 пера,
-
Оцет винний – 2 ст. л,
-
Цукор – 1 ст. л,
-
Вода – 150 мл,
-
Сіль, перець чорний мелений, майонез – на смак.
Приготування:
-
Ріжемо кабачок, солимо. Через 15 хвилин віджимаємо рідину
-
Цибулю ріжемо на півкільця та маринуємо — заливаємо водою та оцтом, додаємо петрушку та цукор, ставимо в холодильну камеру.
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Після маринування, зливаємо рідину з цибулі та додаємо до кабачків.
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Додаємо порізаний помідор, порізані яйця, солимо і перчимо.
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Присмачуємо майонезом, перемішуємо, прикрашаємо зеленню.
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