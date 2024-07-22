Салати зі свіжих кабачків: найкращі рецепти

Кабачки можна не тільки тушити, смажити чи закривати на зиму, а й робити з них різноманітні літні салати. Пропонуємо найсмачніші рецепти салатів зі свіжих кабачків.

Салат зі свіжих кабачків та огірків

Інгредієнти

Кабачок - 1 шт,

Яйце - 1 шт,

Огірок -1 шт,

Цибуля зелена - 2 ст. л,

Оливкова олія - 2 ст. л,

Сіль, перець — на смак.

Приготування салату:

Кабачки ріжемо на брусочки середнього розміру, солимо і, перемішавши, залишаємо на 15 хвилин. Якщо кабачок великий, попередньо знімаємо шкірку. Зливаємо сік, що виділився з кабачків.

Подібним чином подрібнюємо свіжі огірки.

Яйце варимо протягом 10 хвилин з моменту закипання, чистимо та нарізаємо.

Все перемішуємо, додаємо рубану зелень.

Компоненти солимо і перчимо. Додаємо оливкову олію і ретельно все перемішуємо.

Салат зі свіжих кабачків по-корейськи

Інгредієнти:

Кабачок – 1 шт.,

Морква – 1 шт.,

Цибулина – половинка,

Часник – 2 зубчики,

Сіль – пів чайної ложки,

Цукор – 1,5 ч. л,

Оцет столовий 9% – 1 ч. л,

Олія соняшникова – 2 ст. л,

Соєвий соус – 2 ч. л,

Перець чилі мелений – ½ ч. л,

Коріандр мелений – ½ ч. л,

Петрушка рубана – 2 ст. л

Приготування салату:

Кабачок та очищену моркву подрібнюємо за допомогою терки для моркви по-корейськи.

Додаємо цибулю, порізану півкільцями, цукор та сіль – перемішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин.

Зливаємо рідину, посипаємо спеціями, рубаним часником і вливаємо соєвий соус.

Вводимо розпечене соняшникову олію та оцет та швидко перемішуємо.

Додаємо рубану петрушку, перемішуємо і ставимо для просочення в холодильну камеру на пів години.

Гострий салат з кабачків з часником

Інгредієнти:

Кабачки – 2 шт.,

Часник – 2 зуб.,

Паприка солодка мелена – 1 ст. л,

Кріп – 5 гілочок.,

Борошно – 1,5 ст. л,

Перець чорний мелений – на смак,

Соєвий соус – на смак,

Масло рослинне – для смаження.

Приготування:

Молодий кабачок зі шкіркою нарізаємо півкільцями.

Додаємо до овоча мелену паприку, мелений перець, борошно і перемішуємо.

Обсмажуємо скибочки кабачка на розпеченій рослинній оліїі при частому помішуванні 3-5 хвилин.

Гарячий кабачок викладаємо в салатник, додаємо пропущений через прес часник, рубаним кропом, поливаємо соєвим соусом. За бажанням доповнюємо кунжутом.

Салат із сирих кабачків і помідорів

Інгредієнти:

Кабачок – 150 г,

Яйця варені – 2 шт.,

Помідори – 2 шт.,

Цибулина – половинка,

Петрушка – 3 гілочки,

Цибуля зелена – 3 пера,

Оцет винний – 2 ст. л,

Цукор – 1 ст. л,

Вода – 150 мл,

Сіль, перець чорний мелений, майонез – на смак.

Приготування:

Ріжемо кабачок, солимо. Через 15 хвилин віджимаємо рідину

Цибулю ріжемо на півкільця та маринуємо — заливаємо водою та оцтом, додаємо петрушку та цукор, ставимо в холодильну камеру.

Після маринування, зливаємо рідину з цибулі та додаємо до кабачків.

Додаємо порізаний помідор, порізані яйця, солимо і перчимо.

Присмачуємо майонезом, перемішуємо, прикрашаємо зеленню.

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