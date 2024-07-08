Що приготувати з абрикосів: і це не варення

Цікаві та незвичайні страви з абрикосів

Найчастіше абрикоси використовують для приготування варення, компоту, пирогів або ще засушують для кураги.

Розповідаємо, які смачні, незвичайні страви можна приготувати з абрикосів.

Куриця з абрикосами

Інгредієнти:

Грудка куряча або філе – 800 г.

Абрикос – 400 г.

Бульйон курячий – 2 склянки,

Цукор – 2 ст. л

Оцет (винний або яблучний) – 3 ст. л

Олія оливкова – 2 ст. л

Масло вершкове – 2 ст. л

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Табаско або інший гострий соус – 2 ст. л

свіжий розмарин – 1 ч. л

Кориця за бажанням – 1 ч. л

Сіль, перець чорний мелений — на смак.

Приготування:

Абрикоси розламайте навпіл, вийміть кісточку. Додайте цукор і оцет, розмішайте та залиште маринуватися.

Покладіть у сковорідку 1 ст. л вершкового масла та 1 ст. л оливкової олії, розігрійте на середньому вогні. Смажте курку порціями до золотистої скоринки.

Замариновані абрикоси з соком, який вони дали збийте блендером до консистенції пюре.

Коли курка буде готова, посоліть її, перекладіть в окрему місткість.

Додайте масла на сковорідку і посмажте до золотистого кольору порізану цибулю. Потім додайте курячий бульйон та абрикосове пюре. Додайте також сюди корицю, сіль, розмарин і табаско на смак. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь і варіть протягом 10-20 хвилин. Полийте нею приготовану курицю.

Овочеве рагу з абрикосами

Інгредієнти

Цибуля ріпчаста – 100 г.

Морква – 100 г.

Корінь селери – 80 г.

Кабачки – 100 г.

Картопля – 400 г.

Абрикоси – 60 г.

Кетчуп – 100 г.

Перець болгарський – 100 г.

Лимонний сік – 2 ст. л

Цедра лимона

Сіль, перець, зелень — на смак

Приготування:

Всі овочі за необхідністю помити та нарізати середніми кубиками.

Підсмажити на олії цибулю, моркву, кабачки, перець, селеру.

Потім додати картоплю, абрикоси, спеції, кетчуп, лимонну цедру та лимонний сік.

Тушкувати до готовності.

Салат з абрикосами та помідорами чері

Інгредієнти:

Помідори чері — 100 г.

Абрикоси — 100 г.

Горіхи волоські — 20 г.

Оцет бальзамічний — 10 мл.

Гірчиця — 5 г.

Олія оливкова — 10 мл.

Сир пармезан — 20 г.

Суміш салатного листя — 100 г.

Сіль — на смак

Перець — на смак

Приготування:

Листя салату вимити, просушити, покласти в місткість. Помідори помити та розрізати на половинки. Абрикоси помити, видалити кісточки, нарізати на четвертинки. Додати все до салатного листя й обережно перемішати.

Окремо змішати оцет, гірчицю, оливкову олію і збити до рівномірної консистенції виделкою. Додати сіль і перець на смак. Заправити салат.

Волоські горіхи розрізати на невеликі шматочки. Пармезан натерти на дрібній тертці. Посипати салат горіхами та сиром.

Десерт з абрикосів

Інгредієнти:

Абрикоси — 0.5 кг.

Сир дорблю — 100 г.

Волоський горіх — 40 г.

Мед — 3 ч. л

Приготування:

Абрикоси помити, розрізати навпіл, видалити кісточки.

Горіхи очищаємо, сир нарізаємо невеликими кубиками.

Кожну половинку абрикоса фаршируємо сумішшю із сиру та горіха. Зверху злегка полити медом.

Викласти закуску на деко. Розігріти духовку до 190 градусів і запекти абрикоси 7-10 хвилин, доки сир не розплавиться.

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