Що приготувати з абрикосів: і це не варення

Цікаві та незвичайні страви з абрикосів
Найчастіше абрикоси використовують для приготування варення, компоту, пирогів або ще засушують для кураги.
Розповідаємо, які смачні, незвичайні страви можна приготувати з абрикосів.
Куриця з абрикосами
Інгредієнти:
- Грудка куряча або філе – 800 г.
- Абрикос – 400 г.
- Бульйон курячий – 2 склянки,
- Цукор – 2 ст. л
- Оцет (винний або яблучний) – 3 ст. л
- Олія оливкова – 2 ст. л
- Масло вершкове – 2 ст. л
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Табаско або інший гострий соус – 2 ст. л
- свіжий розмарин – 1 ч. л
- Кориця за бажанням – 1 ч. л
- Сіль, перець чорний мелений — на смак.
Приготування:
- Абрикоси розламайте навпіл, вийміть кісточку. Додайте цукор і оцет, розмішайте та залиште маринуватися.
- Покладіть у сковорідку 1 ст. л вершкового масла та 1 ст. л оливкової олії, розігрійте на середньому вогні. Смажте курку порціями до золотистої скоринки.
- Замариновані абрикоси з соком, який вони дали збийте блендером до консистенції пюре.
- Коли курка буде готова, посоліть її, перекладіть в окрему місткість.
- Додайте масла на сковорідку і посмажте до золотистого кольору порізану цибулю. Потім додайте курячий бульйон та абрикосове пюре. Додайте також сюди корицю, сіль, розмарин і табаско на смак. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь і варіть протягом 10-20 хвилин. Полийте нею приготовану курицю.
Овочеве рагу з абрикосами
Інгредієнти
- Цибуля ріпчаста – 100 г.
- Морква – 100 г.
- Корінь селери – 80 г.
- Кабачки – 100 г.
- Картопля – 400 г.
- Абрикоси – 60 г.
- Кетчуп – 100 г.
- Перець болгарський – 100 г.
- Лимонний сік – 2 ст. л
- Цедра лимона
- Сіль, перець, зелень — на смак
Приготування:
- Всі овочі за необхідністю помити та нарізати середніми кубиками.
- Підсмажити на олії цибулю, моркву, кабачки, перець, селеру.
- Потім додати картоплю, абрикоси, спеції, кетчуп, лимонну цедру та лимонний сік.
- Тушкувати до готовності.
Салат з абрикосами та помідорами чері
Інгредієнти:
- Помідори чері — 100 г.
- Абрикоси — 100 г.
- Горіхи волоські — 20 г.
- Оцет бальзамічний — 10 мл.
- Гірчиця — 5 г.
- Олія оливкова — 10 мл.
- Сир пармезан — 20 г.
- Суміш салатного листя — 100 г.
- Сіль — на смак
- Перець — на смак
Приготування:
- Листя салату вимити, просушити, покласти в місткість. Помідори помити та розрізати на половинки. Абрикоси помити, видалити кісточки, нарізати на четвертинки. Додати все до салатного листя й обережно перемішати.
- Окремо змішати оцет, гірчицю, оливкову олію і збити до рівномірної консистенції виделкою. Додати сіль і перець на смак. Заправити салат.
- Волоські горіхи розрізати на невеликі шматочки. Пармезан натерти на дрібній тертці. Посипати салат горіхами та сиром.
Десерт з абрикосів
Інгредієнти:
- Абрикоси — 0.5 кг.
- Сир дорблю — 100 г.
- Волоський горіх — 40 г.
- Мед — 3 ч. л
Приготування:
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Абрикоси помити, розрізати навпіл, видалити кісточки.
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Горіхи очищаємо, сир нарізаємо невеликими кубиками.
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Кожну половинку абрикоса фаршируємо сумішшю із сиру та горіха. Зверху злегка полити медом.
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Викласти закуску на деко. Розігріти духовку до 190 градусів і запекти абрикоси 7-10 хвилин, доки сир не розплавиться.
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