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Що приготувати з абрикосів: і це не варення

Що приготувати з абрикосів: і це не варення

Страви з абрикосів

Цікаві та незвичайні страви з абрикосів

Найчастіше абрикоси використовують для приготування варення, компоту, пирогів або ще засушують для кураги. 

Розповідаємо, які смачні, незвичайні страви можна приготувати з абрикосів.

Куриця з абрикосами

Інгредієнти:

  • Грудка куряча або філе – 800 г.
  • Абрикос – 400 г.
  • Бульйон курячий – 2 склянки,
  • Цукор – 2 ст. л
  • Оцет (винний або яблучний) – 3 ст. л
  • Олія оливкова – 2 ст. л
  • Масло вершкове – 2 ст. л
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт
  • Табаско або інший гострий соус – 2 ст. л
  • свіжий розмарин – 1 ч. л
  • Кориця за бажанням – 1 ч. л
  • Сіль, перець чорний мелений — на смак.

Приготування:

  • Абрикоси розламайте навпіл, вийміть кісточку. Додайте цукор і оцет, розмішайте та залиште маринуватися.
  • Покладіть у сковорідку 1 ст. л вершкового масла та 1 ст. л оливкової олії, розігрійте на середньому вогні. Смажте курку порціями до золотистої скоринки.
  • Замариновані абрикоси з соком, який вони дали збийте блендером до консистенції пюре.
  • Коли курка буде готова, посоліть її, перекладіть в окрему місткість.
  • Додайте масла на сковорідку і посмажте до золотистого кольору порізану цибулю. Потім додайте курячий бульйон та абрикосове пюре. Додайте також сюди  корицю, сіль, розмарин і табаско на смак. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь і варіть протягом 10-20 хвилин. Полийте нею приготовану курицю.

Овочеве рагу з абрикосами

Інгредієнти

  • Цибуля ріпчаста – 100 г.
  • Морква – 100 г.
  • Корінь селери – 80 г.
  • Кабачки – 100 г.
  • Картопля – 400 г.
  • Абрикоси – 60 г.
  • Кетчуп – 100 г.
  • Перець болгарський – 100 г.
  • Лимонний сік – 2 ст. л
  • Цедра лимона
  • Сіль, перець, зелень — на смак

Приготування:

  • Всі овочі за необхідністю помити та нарізати середніми кубиками.
  • Підсмажити на олії цибулю, моркву, кабачки, перець, селеру.
  • Потім додати картоплю, абрикоси, спеції, кетчуп, лимонну цедру та лимонний сік.
  • Тушкувати до готовності.

Салат з абрикосами та помідорами чері

Інгредієнти:

  • Помідори чері — 100 г.
  • Абрикоси — 100 г.
  • Горіхи волоські — 20 г.
  • Оцет бальзамічний — 10 мл.
  • Гірчиця — 5 г.
  • Олія оливкова — 10 мл.
  • Сир пармезан — 20 г.
  • Суміш салатного листя — 100 г.
  • Сіль — на смак
  • Перець — на смак

Приготування:

  • Листя салату вимити, просушити, покласти в місткість. Помідори помити та розрізати на половинки. Абрикоси помити, видалити кісточки, нарізати на четвертинки. Додати все до салатного листя й обережно перемішати.
  • Окремо змішати оцет, гірчицю, оливкову олію і збити до рівномірної консистенції виделкою. Додати сіль і перець на смак. Заправити салат.
  • Волоські горіхи розрізати на невеликі шматочки. Пармезан натерти на дрібній тертці. Посипати салат горіхами та сиром.

Десерт з абрикосів

Інгредієнти:

  • Абрикоси — 0.5 кг.
  • Сир дорблю — 100 г.
  • Волоський горіх — 40 г.
  • Мед — 3 ч. л

Приготування:

  • Абрикоси помити, розрізати навпіл, видалити кісточки.

  • Горіхи очищаємо, сир нарізаємо невеликими кубиками.

  • Кожну половинку абрикоса фаршируємо сумішшю із сиру та горіха. Зверху злегка полити медом.

  • Викласти закуску на деко. Розігріти духовку до 190 градусів і запекти абрикоси 7-10 хвилин, доки сир не розплавиться.

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