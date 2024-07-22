Байден відповів, чи дійсно піде у відставку ще до виборів

Байден заявив, що не йтиме у відставку до кінця своєї каденції.

Президент США Джо Байден відповів на чутки і запевнив, що залишиться президентом до кінця своєї каденції.

Він опублікував відповідну заяву у соцмережі Х (Twitter).

"Ми – Сполучені Штати Америки – немає нічого, що ми не зможемо зробити, якщо зробимо це разом. Ми просто повинні пам'ятати, хто ми є. Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму це робити сьогодні, завтра та щодня, доки маю честь бути вашим президентом", – написав Байден.

Нагадаємо, що Байден під час ізоляції через коронавірус у соцмережі оголосив, що залишає президентські перегони. Він просить підтримати замість себе Камалу Гарріс.

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав Байдена достроково скласти президентські повноваження, якщо він не буде балотуватися.

Ведучий близького до республіканців телеканалу Fox News Брет Байєр висловив здивування, що Байден не заявив про зняття з виборів на камеру, а зробив це у формі листа, і з того часу ще жодного разу не з’явився на публіці.

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