Що означає слово "вар'ят": до якої говірки належить лексема

В Україні відповідно до територій поширення вчені виділяють західні говірки, північні, а також південно-східні. Найбільш вивченими діалектизмами вважаються західні.

Розповідаємо, що означає українське слово "вар'ят", до якого наріччя належить лексема.

Що означає українське слово "вар'ят": до якого діалекту належить

Ця лексема є діалектизмом і належить до галицького наріччя. Діалектизм — це слово, що є характерним для певного територіального або соціального діалекту. Вар'ятами називають несамовитих божевільних людей, це слово найбільше побутує на Львівщині. Лексема походить з польської мови, де "wariat" означає божевільний.

Які приклади вживання слова "вар'ят"

Найбільш коректним літературним відповідником до вар’ята буде слово "блазень". Втім, під час спілкування між хорошими знайомими “вар'ят” не має негативного значення.

Приклади вживання слова "вар’ят".

Ну ти й вар'ят! Навіщо ти пив це лайно? О, привіт, вар'яте, як у тебе справи? О ні! Ці вар'яти знову покрали всі груші з мого саду!

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