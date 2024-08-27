Что означает слово "вар'ят": к какому говору принадлежит лексема

В Украине в соответствии с территориями распространения ученые выделяют западные говоры, северные, а также юго-восточные. Наиболее изученными диалектизмами считаются западные.

Рассказываем, что означает украинское слово "вар'ят", к какому наречию принадлежит лексема.

Что означает украинское слово "вар'ят": к какому диалекту принадлежит

Эта лексема является диалектизмом и относится к галицкому наречию. Диалектизм — это слово, характерное для определенного территориального или социального диалекта. "Вар'ятами" называют неистовых сумасшедших людей, это слово больше всего бытует на Львовщине. Лексема происходит из польского языка, где "wariat" означает безумный.

Какие примеры употребления слова "вар'ят"

Наиболее корректным литературным соответствием к "вар'яту" будет слово "шут". Впрочем, во время общения между хорошими знакомыми "вар'ят" не имеет отрицательного значения.

Примеры употребления слова "вар'ят".

Ну ты и "вар'ят"! Зачем ты пил это дерьмо? О, привет, "вар'ят", как у тебя дела? О нет! Эти "вар'яти" снова похитили все груши из моего сада!

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