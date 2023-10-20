Коли тече пральна машинка, що робити: детальна інструкція від спеціалістів

Що робити, коли пральна машинка тече знизу: потрібно виявити проблему і діяти за інструкцією.

Хто користується пральною машинкою, знає про таку проблему, як витік води з-під неї. Це досить неприємна ситуація, потрібно вирішувати її самостійно або викликати майстра. Мало кому хочеться витрачати на це свій час та гроші. Втім, є можливість вирішити питання ремонту пральної машинки самостійно. Спеціалісти підготували детальну інструкцію: як діяти у разі витоку води з-під пральної машинки. Розповідаємо, чому може текти вода із приладу і як вирішити проблему.

Чому пральна машинка тече під час прання: 5 найголовніших причин

Якщо з-під пральної машинки почала текти вода, на це може бути декілька причин. Потрібно ретельно оглянути побутовий прилад, щоб зрозуміти в чому саме проблема.

Пошкоджений шланг забору та зливу води. Якщо в пральній машинці пошкоджений один із цих шлангів, то на задній панелі буде витік у вигляді «водоспаду». Потрібно перевірити трубки на наявність пошкоджень і тріщин, можливо нещільно прикручена конструкція. Також варто перевірити фільтр, якщо він забився, то вода погано проходитиме.

Якщо в пральній машинці пошкоджений один із цих шлангів, то на задній панелі буде витік у вигляді «водоспаду». Потрібно перевірити трубки на наявність пошкоджень і тріщин, можливо нещільно прикручена конструкція. Також варто перевірити фільтр, якщо він забився, то вода погано проходитиме. Засмічена ємність для порошку. Здавалося б, така дрібниця, але вона може спричинити витік води з пральної машини. У такому випадку вода витікатиме з лотка спереду і тектиме по корпусу машинки. Щоб усунути проблему, необхідно просто витягнути лоток і ретельно вимити, тоді він не виливатиме воду.

Здавалося б, така дрібниця, але вона може спричинити витік води з пральної машини. У такому випадку вода витікатиме з лотка спереду і тектиме по корпусу машинки. Щоб усунути проблему, необхідно просто витягнути лоток і ретельно вимити, тоді він не виливатиме воду. Псування чи знос гумової манжети. Якщо вода почала текти з дверцят пральної машини, значить вони не щільно закриті. Причиною цього може бути знос манжети, яку потрібно замінити. Її можна придбати у магазині, варто лише взяти із собою стару для зразка.

Якщо вода почала текти з дверцят пральної машини, значить вони не щільно закриті. Причиною цього може бути знос манжети, яку потрібно замінити. Її можна придбати у магазині, варто лише взяти із собою стару для зразка. Поломка чи засмічення зливного насоса. Тут не обійтися без інструкції. Потрібно подивитися, де саме знаходиться зливний насос, потім дістати його і почистити. Тоді машинка перестане текти. Якщо така процедура не допомогла, значить доведеться купувати новий.

Тут не обійтися без інструкції. Потрібно подивитися, де саме знаходиться зливний насос, потім дістати його і почистити. Тоді машинка перестане текти. Якщо така процедура не допомогла, значить доведеться купувати новий. Протікає барабан. Тут проблема може бути в сальнику. Якщо причина саме в цьому, то буде видно характерні плями. Тоді доведеться міняти цю деталь, оскільки по-іншому проблему не вирішити.

Якщо пральна машинка тече знизу, що робити: покрокова інструкція

Коли машинка тече знизу, значить, зламалася якась із деталей. Якщо є можливість вирішити питання самостійно, наприклад, почистити контейнер для порошку, тоді добре. Та якщо причина більш серйозна, тут потрібно діяти за інструкцією, яку склали майстри з ремонту пральних машин.

Що робити, коли машинка-автомат тече знизу.

По-перше, потрібно знеструмити прилад, відімкнувши його від електропостачання. В жодному разі не вступайте в калюжу. Перекрийте воду на точці подачі або по всій квартирі. Злийте воду, якщо вона залишилася, через фільтр знизу. Дістаньте речі з машинки. Огляньте прилад для виявлення причини поломки. Якщо можете самостійно впоратися з проблемою, приступайте до її вирішення. Коли ви ніколи не лагодили пральних машинок і вам не вдається вирішити проблему самотужки, варто викликати майстра.

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