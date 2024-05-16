Що треба викинути з дому, щоб позбутися бідності й негараздів

Яких шести речей треба позбутися, щоб у домі панував достаток: народні прикмети.

Іноді, щоб позбутися негараздів, варто просто навести лад у своїй оселі – перебрати речі й викинути увесь непотріб. Так робили наші предки, щоб залучити у свій дім щастя й достаток. Розповідаємо, що треба викинути, щоб позбутися неприємностей і проблем із грошима.

Що притягує бідність і негаразди: які речі треба негайно викинути з дому

Розбите чи надщерблене дзеркало. У давнину дзеркало було предметом розкоші. Вважалося, що воно несе позитивну енергетику й притягує гроші в дім. Та якщо дзеркало мало якісь дефекти, його відразу виносили, бо воно перетворювало енергію багатства на енергію бідності. Тому такого дзеркала краще позбутися, щоб не накликати фінансових проблем. Також не слід вішати дзеркало навпроти дверей, щоб не витікали гроші з дому.

У давнину дзеркало було предметом розкоші. Вважалося, що воно несе позитивну енергетику й притягує гроші в дім. Та якщо дзеркало мало якісь дефекти, його відразу виносили, бо воно перетворювало енергію багатства на енергію бідності. Тому такого дзеркала краще позбутися, щоб не накликати фінансових проблем. Також не слід вішати дзеркало навпроти дверей, щоб не витікали гроші з дому. Старий затертий віник. Раніше віникові надавали особливого магічного значення, він вважався головним інструментом домового. Бо саме віником домовичок наводить лад, очищаючи оселю від злиднів та злих духів. А якщо ви триматимете стертий віник у своєму домі, домовик може образитися і почне псувати вам життя. Зокрема, він може накликати фінансові труднощі.

Раніше віникові надавали особливого магічного значення, він вважався головним інструментом домового. Бо саме віником домовичок наводить лад, очищаючи оселю від злиднів та злих духів. А якщо ви триматимете стертий віник у своєму домі, домовик може образитися і почне псувати вам життя. Зокрема, він може накликати фінансові труднощі. Надщерблений та битий посуд. Такі предмети мають негативну енергетику, тому притягуватимуть у ваш дім безгрошів’я й усілякі негаразди. Треба негайно позбутися такого посуду, щоб уберегтися від фінансових проблем.

Такі предмети мають негативну енергетику, тому притягуватимуть у ваш дім безгрошів’я й усілякі негаразди. Треба негайно позбутися такого посуду, щоб уберегтися від фінансових проблем. Порожні пляшки. Дехто має звичку зберігати скляну тару для господарчих потреб, але робити цього не варто. Бо порожній посуд може спровокувати відтік фінансів, тому його краще вкинути чи наповнити чимось.

Дехто має звичку зберігати скляну тару для господарчих потреб, але робити цього не варто. Бо порожній посуд може спровокувати відтік фінансів, тому його краще вкинути чи наповнити чимось. Поламаний годинник. Якщо ваш улюблений годинник більше не працює, його варто відремонтувати чи викинути. Оскільки така річ може спровокувати застій у справах і брак фінансів.

Якщо ваш улюблений годинник більше не працює, його варто відремонтувати чи викинути. Оскільки така річ може спровокувати застій у справах і брак фінансів. Старе взуття. Якщо у вашій шафі є старе поношене взуття, яке має видимі дефекти, його треба негайно позбутися. Пошкоджені черевики здатні накопичувати негативну енергетику, що може перекрити ваші фінансові потоки.

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