Щоб рушники були м'якими додайте цей аптечний засіб під час прання: лайфгак, який працює

Прикро, коли новий рушник після першого ж прання стає грубим та неприємним навпомацки. І навіть кондиціонери для білизни, як показує досвід, не можуть вирішити цієї проблеми.

Жорстка вода – ось головна причина того, чому махрові рушники та будь-який текстиль стають жорсткими. У жорсткій воді погано розчиняється навіть м'який засіб. В жорсткій воді він дуже погано виполіскується з ворсинок. Ось чому бажано пом'якшувати воду.

Щоб рушники були м'якими, що потрібно додати під час прання

Звичайний гліцерин, який продається в аптеці врятує рушники. Одна чайна ложка гліцерину, додана разом із кондиціонером під час прання, зробить рушники м'якими.

Можна використовувати гліцерин і замість кондиціонера. До гліцерину можна додати кілька капель улюбленої ефірної олії.

Гліцерин пыд час прання буде пом'якшувати воду та тканину, позбавить від такої проблеми як відкладення на матеріалі. Крім того, таке прання полегшить прасування одягу та зменшить статичну електрику.

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