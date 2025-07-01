Секрети багатого врожаю помідорів та баштанних: чим підживити рослини під час цвітіння

Підживлення томатів та баштанів

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Цьогоріч помідори на ділянці вже активно цвітуть, і навіть з’явилися перші зав’язі. Досвідчена садівниця пропонує підживити їх «баковою сумішшю», яку наносить на рослини шляхом обприскування по листу., «щоб їх було багато, щоб були великі, щоб вони були солодкі, щоб не хворіли — це все в комплексі». Щоб стимулювати зав’язування плодів на верхніх кистях, особливо в умовах мінливої погоди (коли чергуються прохолодні та дуже сонячні дні), рослинам потрібна додаткова підтримка.

Тим самим розчином господиня підживлює і свій баштан. Незважаючи на ранню висадку розсади та нестабільні погодні умови, баштанні культури добре прижилися і активно розвиваються. Це підтверджує важливість своєчасного підживлення для їхнього росту та плодоношення.

Чим підживити томати та баштанні культури для рясного врожаю

Для обприскування помідорів та баштанних культур використовується наступна суміш:

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Борна кислота: 10 грамів на 10 літрів води. Бор є мікроелементом, критично важливим для процесу цвітіння та зав’язування плодів. Він відіграє ключову роль у формуванні пилку, його життєздатності та процесах запліднення квіток. Недостатність бору може призвести до опадання квіток та поганого зав’язування плодів. Крім того, борна кислота має фунгіцидний ефект, допомагаючи захистити рослини від деяких грибкових захворювань. Вона особливо корисна для картоплі, огірків та помідорів.

Монофосфат калію: 10 грамів на 10 літрів води. Це добриво є цінним джерелом фосфору та калію — двох макроелементів, які є життєво важливими для рослин під час фази цвітіння та плодоношення. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи та енергетичних процесів у рослині, а калій відповідає за якість плодів, їхній розмір, солодкість та стійкість до хвороб. Калій також допомагає рослинам краще справлятися зі стресами від погодних коливань.

Інгредієнти ретельно розчиняють у невеликій ємності, перемішуючи до повного розчинення, а потім вливають у бак обприскувача.

Обприскування слід проводити вранці, коли немає сильного вітру і немає прямого палючого сонця. Це дозволить розчину рівномірно розподілитися по листю і краще засвоїтися рослинами. Важливо також переконатися, що найближчим часом не очікується дощу, інакше розчин буде змито. Обробка проводиться рясно, щоб розчин потрапив на всі частини рослини.