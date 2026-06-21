Що робити, якщо у Карпатах натрапили на ведмедя: поради фахівця

Що робити, якщо бачите ведмедя / © Unsplash

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Влітку під час прогулянок у лісі чи іншими заповідними територіями може трапитися так, що на вашому шляху вигулькне ведмідь. Це дуже небезпечна ситуація, і потрібно знати, як діяти в такому випадку.

Директор Львівського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович розповів 24 Travel, що робити, якщо ви натрапили на ведмедя.

Що робити, якщо на вашому шляху ведмідь

В Україні у дикій природі ведмеді водяться у Карпатському регіоні — зокрема, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Якщо під час походу чи відпочинку в лісі ви натрапили на сліди великого розміру та специфічної форми та великий послід — ймовірно, десь поруч є ведмеді.

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Ймовірність натрапити на ведмедя підвищується наприкінці літа та восени, коли ведмеді шукають їжу, аби набрати побільше жиру на зиму.

«Восени, коли вони набирають жир для того, щоб зимувати, намагаються якомога більше їсти, шукають ягоди, фрукти. Вони тоді менш обережні а, отже можуть перетнутися з людьми, які теж збирають ягоди в лісі. Тоді є більша ймовірність зустрічі», — каже Ігор Антахович.

Також висока ймовірність натрапити на ведмедя наприкінці зими, коли вони виходять зі сплячки голодні, і можуть підходити близько до осель та городів людей, смітників чи скотомогильників.

Самі ведмеді ніколи не шукають контакту з людьми. Це відбувається випадково, коли звір шукає їжу. Чимало людей досі вважають, що відлякати ведмедя в лісі можна, якщо галасувати. Це неправда.

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Оминути ведмедя можна, якщо рухатися виключно прокладеними туристичними стежками, мати якісну карту та користуватися офіційними джерелами інформації для мандрівників.

«Ще раз нагадую, що коли ми йдемо в природу, то ми йдемо в гості до тих тварин, які там живуть. Ми гості на цій території, а не господарі. І тому треба так себе поводити, щоб господарів не потурбувати зайвий раз», — каже фахівець.

Якщо ви побачили ведмедя перед собою, головне завдання — зробити все можливе, аби ведмідь не помітив вас. Зупиніться, тримайте тварину в полі зору та максимально обережно відходьте назад. Якщо ведмідь вас помітив, потрібно лише тікати.

У жодному разі не можна наближатися до дикого ведмедя, аби роздивитися його. Також не можна знімати його на відео чи фотографувати. У жодному разі не підходьте до маленьких ведмежат.

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Підійти чи спробувати погладити ведмежат — 100% небезпека для життя. Завжди поруч із ними перебуває мати, яка готова вас атакувати за спробу наблизитися до ведмежат. У разі найменшої загрози ведмедиця нещадно атакує людей.

Туристам та українцям, які живуть в ареалах поширення ведмедів, варто знати, що вони харчуються переважно рослинною їжею — корінням та ягодами. У чагарниках ведмеді провокують сильний шум.

Якщо під час перебування в лісі ви почули виразні важкі звуки в хащах, які значно гучніші за людську ходу, необхідно негайно зупинитися, визначити напрямок шуму та змінити свій маршрут в протилежний бік, щоб уникнути небезпечного перетину з ведмедем.

Ведмеді: останні новини

Нагадаємо, попри поширений міф, ведмеді взимку впадають не у класичну сплячку, а в стан заціпеніння, зумовлений нестачею їжі. На відміну від дрібних ссавців, чий організм уповільнюється на 90–99%, а температура падає майже до нуля, у ведмедів зміни менш радикальні: температура знижується лише на 8–12 °F, а серцебиття — приблизно на 77%.

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У цей період вони не їдять і не п’ють, а живуть коштом жиру, проте зберігають м’язову силу, злегка рухаються для уникнення пролежнів, а самки навіть народжують дитинчат.

Тривалість заціпеніння варіюється від 2 до 7 місяців і залежить від клімату. А от ведмеді у неволі, панди та білі ведмеді, крім вагітних самок, у сплячку не впадають узагалі.

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