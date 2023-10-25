Скажіть "ні" машинному пранню: як правильно доглядати за кашеміровими виробами

Більшість шарфів, светрів та головних уборів можна прати в машинці, але якщо йдеться про кашемірові вироби, варто бути обережним. Кашемір приємний на дотик, м'який та дуже примхливий матеріал. Тому йому потрібен особливий догляд.

Одразу варто сказати, що не потрібно лякатися. Як тільки ви розберетеся в правилах догляду, то зрозумієте, що нічого складного в них немає.

Насамперед, зверніть увагу, що кашемір не любить надто високої чи низької температури, надмірного збовтування. Тому обов'язково ознайомтесь з інформацією на внутрішній етикетці, на якій виробники зазвичай викладають докладні рекомендації з догляду. Деякі речі, наприклад, верхній одяг з кашеміру, мають спеціальну підкладку, тому їх краще здавати до хімчистки.

Як часто потрібно прати кашемір

Звичайно, тут все залежить від того, як часто ви одягаєте річ. Але кашемір, на відміну від інших теплих речей, потрібно прати не частіше одного-двох разів за сезон. Все тому, що ця тканина пропускає через себе достатню кількість повітря. А ось надмірне прання може призвести до появи ковтунців, пошкоджень та зменшення розміру речі.

Як прати кашемір в домашніх умовах

Як прати кашемір в домашніх умовах / Фото: Pexels

В жодному разі не використовуйте пральну машину. Кашемір можна прати лише вручну. Спочатку обробіть всі плями. Для цього нанесіть декілька крапель безпечного для кашеміру мийного засобу на всі плями, акуратно розрівняйте пальцями. В таз налийте холодної води, додайте ще трішки мийного засобу, акуратно занурте кашеміровий виріб. Не відпускаючи річ, рухайте його вперед і назад, щоб мильна вода проникла у волокна. Залишіть виріб у воді на півгодини.

Вилийте з тазу мильний розчин і налийте чистої холодної води, акуратно збовтайте виріб, щоб він прополоскався. Робіть так, поки не зникне вся мильна піна. Кашемір в жодному разі не можна скручувати, тому просто злегка здавіть річ, щоб вичавити стільки води, скільки вийде. Розстеліть чистий рушник, покладіть в нього виріб, скачайте у рулон. Так ви видалите залишки вологи.

Щоб не розтягнути кашеміровий одяг, його не можна сушити на прищіпках чи вішалці. Краще розстеліть виріб на горизонтальній поверхні та залишіть висихати природнім шляхом. Як тільки один бік висохне, переверніть річ.

Якщо ви не маєте змоги випрати річ вручну, виставте делікатний режим прання в машинці та максимально низьку швидкість віджимання. Обов'язково виверніть виріб.

Як доглядати за 100% кашеміром

Щоб кашемір прослужив довгі роки, знадобляться машинка від ковтунців, відпарювач та спеціальний шампунь для очищення кашеміру. Чи можна прасувати кашемір? Як вже зазначалося вище, цей матеріал не дружить з високими температурами, тому прасувати його не варто. Відпарювач буде працювати більш делікатно.

Не варто також зберігати кашемірові речі на вішалках — вони розтягнуться. Краще обережно їх скласти та покласти на поличку у шафі. Також не накладайте зверху важкий одяг, який може стиснути матеріал.

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