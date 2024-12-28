Двоє дітей отруїлися чадним газом у Рівному: подробиці

Про подію у Рівному стало відомо 28 грудня. До обласної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом ушпиталили двох дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Рівненській області.

"При звірці інформації від чергового по лінії "103" до рятувальників надійшла інформація, що 28 грудня в Рівненську обласну лікарню з діагнозом отруєння чадним газом були госпіталізовані двоє дітей: хлопчик 2019 та дівчинка 2016 років народження, жителів міста Рівне", – йдеться в повідомленні.

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У ДСНС наголосили, що основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, або недотримання правил безпечного використання газу в побуті.

Нагадаємо, 26 грудня, між селами Дюксин та Деражне Рівненського району сталася жахлива ДТП. Внаслідок якої, тяжкі травми дістали троє людей.

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