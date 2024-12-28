Двое детей отравились угарным газом в Ровно: подробности

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О случившемся в Ровно стало известно 28 декабря. В областную больницу с диагнозом отравления угарным газом госпитализировали двоих детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Ровенской области.

"При сверке информации от дежурного по линии "103" к спасателям поступила информация, что 28 декабря в Ровенскую областную больницу с диагнозом отравления угарным газом были госпитализированы двое детей: мальчик 2019 и девочка 2016 года рождения, жителей города Ровно", — говорится в сообщении. .

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В ГСЧС отметили, что основными причинами отравления угарным газом является отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах или несоблюдение правил безопасного использования газа в быту.

Напомним, 26 декабря, между селами Дюксин и Деражное Ровенского района произошло ужасное ДТП. В результате которой, тяжелые травмы получили три человека.

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