Як батьки руйнують самооцінку своєї дитини: пояснення психологів

Батьки відіграють ключову роль у процесі формування самооцінки своїх дітей. Їхні слова та дії можуть як зміцнити, так і зруйнувати впевненість дитини в собі. Психологи назвали декілька речей, які найбільше шкодять самооцінці малюка.

Надмірна похвала

Якщо дитину постійно хвалити, у неї сформується залежність від оцінки дорослих. Тоді вона орієнтуватиметься не на власні відчуття й потреби, а на оцінку інших людей. Це заважатиме дитині у дорослому житті, так як вона виросте невпевненою і матиме низьку самооцінку.

А ще надмірна похвала може створити нереалістичне уявлення у дитини стосовно її здібностей та можливостей. Вона думатиме, що в житті все дається легко, тому не треба докладати жодних зусиль. Однак це неминуче призведе до розчарування, коли вона зіштовхнеться навіть з найменшими труднощами у дорослому віці.

Недооцінювання

Шкоди може завдавати не лише надмірна похвала, а й її відсутність. Так дитина почне сумніватися у своїх здібностях, вважатиме, що вона на щось нездатна. Тому вирішить, що будь-які зусилля не принесуть їй успіху. Якщо батьки поводяться стримано, не хвалять свого малюка, то він втрачає впевненість і перестає ставити перед собою нові цілі.

До того ж, між дитиною і батьками, які не хвалять своїх дітей, поступово утворюється дистанція. Коли дитина виростає, вона може зовсім припинити спілкуватися зі своїми батьками.

Спроба захистити від будь-яких невдач і проблем

Якщо батьки занадто опікуються своїми дітьми, то малюки не матимуть змоги навчатися справлятися з проблемами, які обов’язково будуть у їхньому житті. Діти не набудуть вкрай важливих навичок розв'язання завдань і не розвиватимуть стійкість перед складнощами. У дорослому віці вони насилу справляються з життєвими викликами, через що їхня самооцінка і впевненість у собі дуже знизяться.

Окрім того, дитина вважатиме, що помилки – це неприпустима річ, а не важлива складова навчання і набуття досвіду. Тому в малюка з’явиться страх перед будь-якими діями і кожна помилка сприймається як катастрофа.

Порівняння з іншими дітьми

Не можна порівнювати свою дитину з іншими, тому що вона почуватиметься ніяково поруч з більш талановитішими та успішнішими однолітками. У малюка з’явиться відчуття, що він не відповідає очікуванням своїх батьків, вихователів та вчителів. Через це дитина ростиме невпевненою в собі і матиме низьку самооцінку.

Також такі порівняння розвиватимуть у дитини страх перед невдачами та помилками. Вона уникатиме нових викликів і не ризикуватиме, оскільки боятиметься не відповідати встановленим стандартам. У дорослому житті це зупинятиме її на шляху до розвитку й успіху, вона боятиметься робити будь-які кроки до досягнення своїх мрій.

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