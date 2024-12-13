Як довше зберігати імбир в домашніх умовах: корінь не буде сохнути і псуватися

Імбир — важливий продукт взимку, адже він не лише покращує смак чаю, але й підвищує імунітет. Та інколи він псується швидше, ніж його встигають використати.

Імбир надзвичайно корисний продукт на кухні, який славиться своїм яскравим смаком. Проте, часто буває, що його корінь швидко висихає і стає непридатним для спроживання, якщо лежить надто довго. Розбираємося, що робити, щоб цього не сталося.

Щоб корінь імбиру, від якого ви відрізали шматочок, якомога довше залишався свіжим, його слід зберігати в холодильнику, а не на стільниці. Попередньо покладіть продукт у герметичний поліетиленовий пакет, щоб всередину потрапляло якнайменше повітря.

Додатково пакет допоможе позбутися вологи, яка може скупчуватися на поверхні кореня. А це вбереже імбир від утворення плісняви. Існує ще одне важливе правило, про яке не варто забувати. Перед зберіганням, корінь не можна повністю чистити і нарізати на шматки. Через це він швидше зіпсується. Як довго можна зберігати імбир в холодильнику? Якщо дотримуватися всіх рекомендацій, то продукт пролежить до двох місяців.

Інколи буває, що можна очистити і нарізати забагато імбиря. Що з ним робити в такому разі? Не викидайте продукт, а краще загорніть всі залишки в поліетиленову харчову плівку і покладіть до холодильника. Проте, пам'ятайте, що в такому вигляді він вже не зможе зберігатися місяцями, його варто вжити протягом одного тижня.

Існує ще один цікавий спосіб довше зберегти вже порізаний корінь імбиру. Покладіть його в банку з горілкою і поставте до холодильника. Завдяки спирту продукт буде свіжим протягом 8 тижнів.

Якщо ви купили забагато імбиру і тепер не знаєте, як його зберігати, спробуйте заморозити. Попередньо продукт слід загорнути в харчову плівку. Якщо шматочки кореня надто великі, розламайте їх. В морозильній камері імбир зможе лежати до 6 місяців.

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