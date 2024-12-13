Как дольше хранить имбирь в домашних условиях: корень не будет сохнуть и портиться

Имбирь – важный продукт зимой, ведь он не только улучшает вкус чая, но и повышает иммунитет. Но иногда он портится быстрее, чем его успевают использовать.

Имбирь очень полезный продукт на кухне, который славится своим ярким вкусом. Однако часто бывает, что его корень быстро высыхает и становится непригодным для употребления, если лежит слишком долго. Разбираемся, что делать, чтобы этого не произошло.

Чтобы корень имбиря, от которого вы отрезали кусочек, дольше оставался свежим, его следует хранить в холодильнике, а не на столешнице. Предварительно положите продукт в герметичный полиэтиленовый пакет, чтобы внутрь попадал как можно меньше воздуха.

Дополнительно пакет поможет избавиться от влаги, которая может скапливаться на поверхности корня. А это убережет имбирь от образования плесени. Есть еще одно важное правило, о котором не стоит забывать. Перед хранением корень нельзя полностью чистить и нарезать на куски. Поэтому он скорее испортится. Как долго можно хранить имбирь в холодильнике? Если соблюдать все рекомендации, то продукт пролежит до двух месяцев.

Иногда бывает, что можно очистить и нарезать слишком много имбиря. Что с ним делать в этом случае? Не выбрасывайте продукт, а лучше заверните все остатки в полиэтиленовую пищевую пленку и положите в холодильник. Однако помните, что в таком виде он уже не сможет храниться месяцами, его следует употребить в течение одной недели.

Существует еще один интересный способ дольше сохранить уже изрезанный корень имбиря. Положите его в банку с водкой и поставьте в холодильник. Благодаря спирту продукт будет свежим в течение 8 недель.

Если вы купили слишком много имбиря и теперь не знаете, как его хранить, попробуйте заморозить. Предварительно продукт следует завернуть в пищевую пленку. Если кусочки корня слишком велики, разломайте их. В морозильной камере имбирь сможет лежать до 6 месяцев.

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