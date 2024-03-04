Як назвати українською “чолку”: запамʼятайте ці два слова

Це калька з російської мови, а всього ворожого потрібно позбавлятися.
У перукарнях нерідко можна почути, що жінки просять перукарів зробити їм чолку, аби змінити чи освіжити образ. Проте таке прохання неправильне, адже в українській мові слова “чолка” немає. Це калька з російської мови. А всього ворожого слід позбавлятися.
Про це пише PMG.ua.
В українській мові є два слова, якими слід називати цей елемент зачіски. Обидва дуже милозвучні та колоритні.
Перший варіант — це чубчик. А другий — гривка. Тому надалі вживайте саме ці слова і можете просити перукаря зробити вам гривку або чубчик.
Тепер ви знаєте ще два колоритні слова. Вивчайте українську і надалі, адже важливо добре володіти рідною мовою і говорити правильно.
Нагадаємо, редакторка Ольга Васильєва дала корисні поради, як правильно українською мовою вимовляти русифіковані жіночі імена.
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