Как назвать украинским "челку": запомните эти два слова

Это калька с русского языка, а от всего вражеского нужно избавляться.
В парикмахерских нередко можно узнать, что женщины просят парикмахеров сделать им челку, чтобы изменить или освежить образ. Однако такая просьба неправильна, ведь в украинском языке слова "челка" нет. Это калька с русского языка. А от всего вражеского следует избавляться.
Об этом пишет PMG.ua.
В украинском языке есть два слова, которыми следует называть этот элемент прически. Оба очень благозвучны и колоритны.
Первый вариант – это челка. А второй – гривка. Поэтому в дальнейшем употребляйте именно эти слова и можете просить парикмахера сделать вам гривку или челку.
Теперь вы знаете еще два колоритных слова. Учите украинский и дальше, ведь важно хорошо владеть родным языком и говорить правильно.
Напомним, редактор Ольга Васильева дала полезные советы, как правильно на украинском языке произносить русифицированные женские имена.
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