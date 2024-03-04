Как назвать украинским "челку": запомните эти два слова

Это калька с русского языка, а от всего вражеского нужно избавляться.

В парикмахерских нередко можно узнать, что женщины просят парикмахеров сделать им челку, чтобы изменить или освежить образ. Однако такая просьба неправильна, ведь в украинском языке слова "челка" нет. Это калька с русского языка. А от всего вражеского следует избавляться.

Об этом пишет PMG.ua.

В украинском языке есть два слова, которыми следует называть этот элемент прически. Оба очень благозвучны и колоритны.

Первый вариант – это челка. А второй – гривка. Поэтому в дальнейшем употребляйте именно эти слова и можете просить парикмахера сделать вам гривку или челку.

Теперь вы знаете еще два колоритных слова. Учите украинский и дальше, ведь важно хорошо владеть родным языком и говорить правильно.

Напомним, редактор Ольга Васильева дала полезные советы, как правильно на украинском языке произносить русифицированные женские имена.

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