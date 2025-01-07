Як правильно розігрівати рибу щоб не зіпсувати її смак і не отруїтися

Багато хто любить рибу, бо вона смачна, корисна, малокалорійна, а ще її досить легко готувати.

Коли страви не з’їдаються за раз, їх відправляють до холодильника на зберігання. Якщо борщ можна тримати декілька днів, а потім розігрівати, він, кажуть, стає ще смачнішим. А що з рибою, чи можна її підігрівати, чи не втратить вона свого смаку та користі? Так, рибу можна розігрівати і вона буде смачною, якщо це правильно зробити. Розповідаємо, як розігріти рибу, щоб вона була, неначе свіжа, і скільки разів її можна підігріти.

Який найкращий спосіб розігріти рибу: поради професійних кухарів

Найкраще розігрівати рибу, якщо вона посмажена чи запечена товстими шматками, бо маленькі можуть просто пересохнути та стати неїстівними. Такі шматочки краще витягнути з холодильника й зачекати, поки вони розігріються за кімнатної температури.

Оптимальний спосіб розігрівання риби – це духовка. Перед тим, як відправити страву до духовки, збризніть її лимонним соком, можна трохи додати оливкової олії. Розігрійте духовку до 200 градусів, накрийте рибу фольгою та відправте на 15 хвилин. Така риба буде соковитою і смачною, неначе щойно приготована.

Скільки разів можна розігрівати рибу

Варто пам’ятати, що рибу в духовці можна розігрівати лише один раз. Якщо ви не відправляли рибу в духовку, а нагрівали її до кімнатної температури, це можна зробити також один раз.

Лікарі застерігають від повторних розігрівань, бо продукт може містити бактерії, які завдадуть шкоди здоров’ю.

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