Як знайти свій ідеальний колір волосся: дієві поради

Ви помічали, що навіть легка зміна відтінку кольору волосся може зробити ваші риси обличчя яскравішими, а шкіру змусити сяяти і дихати здоровʼям?

У певний період життя кожна жінка прагне змін. Ніщо не освіжає й не надихає краще, ніж нова зачіска. Новий колір волосся дає змогу відчути себе іншою, оновленою та невимушеною.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу The Right Hairstyles з дієвими порадами, як обрати вдалий відтінок волосся для себе.

Як знайти свій колір волосся

По-перше, потрібно з'ясувати, до якої категорії відтінків належить ваша шкіра — теплі, холодні чи нейтральні. Навіть найсвітліша шкіра обличчя може мати різні відтінки. Існує кілька методів їхнього визначення, і для досягнення найкращого результату рекомендується комбінувати їх усі.

1.Як ви засмагаєте

Якщо ваша шкіра червоніє після перебування на сонці і схильна до сонячних опіків, у вас холодний підтон. Якщо ви легко засмагаєте, ваш підтон шкіри теплий або нейтральний. Оскільки це не стосується жінок з дуже глибоким кольором обличчя, рекомендується використовувати комбінацію всіх методів.

2.Колір ваших вен

Подивіться на вени на зап'ясті при денному світлі: якщо вони виглядають зеленими, це означає, що у вас теплий відтінок шкіри; якщо вени сині або фіолетові, ваш відтінок шкіри холодний. Ті, хто не може точно сказати, сині чи зелені їхні вени, мають нейтральний відтінок шкіри.

3.Ваша шкіра у порівнянні з чимось нейтральним

Одягніть білу футболку або просто прикладіть аркуш паперу до обличчя і подивіться в дзеркало в добре освітленій кімнаті (найкраще — при денному освітленні). Якщо ваше обличчя виглядає жовтуватим, то переважають теплі тони; якщо рожевим, то, ймовірно, у вас є холодні відтінки. Нічого з перерахованого вище? Ймовірно, ваш відтінок шкіри нейтральний.

Які кольори волосся найкраще пасують до вашого відтінку шкіри

Загальне емпіричне правило полягає в тому, що холодний відтінок шкіри найкраще виглядає з холодним кольором волосся, а теплий відтінок шкіри — з теплим кольором волосся. Таким чином, підбір кольору волосся до вашого відтінку шкіри підкреслює ваш колір обличчя і виявляє ваші риси.

Однак іноді вибір протилежного тону може створити контраст. Скажімо, дуже світла, холодна веснянкувата шкіра виглядає фантастично з теплим мідним відтінком волосся. Давайте порівняємо різні способи, щоб знайти найбільш підходящий колір волосся для вашого відтінку шкіри.

Світла шкіра з теплими відтінками

Світлошкірі дівчата часто від природи є блондинками, і якщо цей опис стосується вас, рекомендується звернути увагу на медові та золотисто-русяві кольори волосся, які пасуватимуть вашій теплій шкірі. Не фарбуйте волосся більш ніж на пів тону темніше — так ви виглядатимете “змитою”.

Фото: Instagram @kainandecanine

Ті, у кого від природи темне волосся і світла шкіра з теплими відтінками, можуть вибирати між холодним каштановим і теплим каштановим кольорами волосся. Теплі каштанові відтінки, такі як молочний шоколад, карамель або золотисто-коричневий, доповнять теплі тони вашої шкіри і підкреслять карі та зелені очі.

Фото: Instagram @hairbysatukylatasku

Холодний попелясто-коричневий колір створить контраст з теплим відтінком шкіри і підкреслить блакитний або сірий колір очей. Холодні тони зазвичай швидше тьмяніють, тому вам варто використовувати сріблястий шампунь, щоб зберегти відтінок.

Світла шкіра з нейтральними відтінками

Світла шкіра з нейтральними відтінками однаково добре виглядає з теплими і холодними кольорами волосся. Однак, якщо ви прагнете виглядати більш молодою, обирайте тепліші відтінки. Загалом, тепліші та світліші тони волосся дають миттєвий антивіковий ефект (згадайте карамельні локони Джей Ло або вічні золотисті відблиски Дженніфер Еністон).

Фото: Instagram @riawna

Світла шкіра з холодними відтінками

Ви повинні бути особливо обережними при виборі кольору волосся для блідої шкіри. Ви не помилитеся з попелястими та крижаними кольорами волосся, які доповнять порцеляновий відтінок шкіри. Також для такого відтінку обличчя будуть доречними холодні відтінки червоного та глибокий фіолетовий.

Фото: Instagram @hairbyjessica_

Хоча мідні та жовтуваті відтінки можуть зробити вашу шкіру тьмяною, це не означає, що вам не можна носити теплий колір волосся. Полуничний блонд і мідний можуть створити гарний контраст і покращити колір обличчя. Однак рекомендується попросити вашого колориста прикласти зразок відтінку до вашого обличчя, щоб допомогти вам прийняти рішення.

Фото: Instagram @emilyandersonstyling

“Середня” шкіра з теплими відтінками

Медово-коричневий з карамельними відблисками — найкращий вибір для теплого середнього відтінку шкіри. Цей колір волосся відтінятиме вашу засмагу, а шкіра виглядатиме осяйною та здоровою.

Фото: Instagram @kainandecanine

“Середня” шкіра з нейтральними відтінками

Безсумнівно, дівчатам з нейтральним відтінком шкіри підійде будь-який колір волосся, включаючи яскраві відтінки, такі як рожевий, блакитний, зелений, жовтий або навіть райдужний. Єдине, що необхідно врахувати, перш ніж експериментувати, — це якість і стан вашого волосся.

Фото: Instagram @rodolffocarvalho

“Середня” шкіра з холодними відтінками

Холодні відтінки найкраще підкреслюють цей колір обличчя: вам підійде все — від брудного блонда до насиченого шоколаду. Холодний відтінок шкіри часто має тенденцію до видимого почервоніння. Якщо вам знайома ця проблема, то краще уникати справжніх червоних і фіолетових відтінків волосся.

Фото: Instagram @petermenezes

Темна шкіра з теплими відтінками

Існує безліч кольорів волосся, які пасують смаглявій шкірі. Однак, якщо ви хочете підкреслити теплий відтінок шкіри, обирайте насичені теплі відтінки волосся. Спробуйте золотисте балаяж або омбре, зберігаючи коріння більш глибоким і природним — цей колір волосся особливо пасує оливковому відтінку шкіри.

Фото: Instagram @priscilanogueira

Смаглява шкіра з нейтральним відтінком

Якщо у вас темна шкіра з нейтральним відтінком, вам однаково пасуватимуть як холодні, так і теплі кольори. Спробуйте поекспериментувати з попелястими та золотистими кольорами, але в ідеалі, залишайтеся в межах того ж рівня глибини, що і ваше натуральне волосся.

Фото: Instagram @haircolorkilla

Темна шкіра з холодними відтінками

Темний колір шкіри також може мати помітні холодні відтінки. Правильний відтінок волосся для такого кольору обличчя — близький до природного кольору власниці: холодний темно-каштановий.

Фото: Instagram @hairbylatise

Сподіваємося, що ця стаття допомогла вам зрозуміти, який відтінок у вашої шкіри, що підійде саме їй і як знайти свій правильний колір.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що цей колір волосся вам не пасуватиме.

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