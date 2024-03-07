Как найти свой идеальный цвет волос: действенные советы

Вы замечали, что даже легкое изменение оттенка цвета волос может сделать ваши черты лица более яркими, а кожу заставить сиять и дышать здоровьем?

В определенный период жизни каждая женщина стремится к изменениям. Ничто не освежает и не вдохновляет лучше новой прически. Новый цвет волос позволяет почувствовать себя другим, обновленным и непринужденным.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The Right Hairstyles с действенными советами, как выбрать удачный оттенок волос для себя.

Как найти свой цвет волос

Во-первых, нужно выяснить, к какой категории оттенков принадлежит ваша кожа – теплые, холодные или нейтральные. Даже самая светлая кожа лица может иметь разные оттенки. Есть несколько методов их определения, и для достижения наилучшего результата рекомендуется комбинировать их все.

1.Как вы загораете

Если ваша кожа краснеет после пребывания на солнце и подвержена солнечным ожогам, у вас холодный подтон. Если вы легко загораете, ваш подтон кожи теплый или нейтральный. Поскольку это не касается женщин с глубоким цветом лица, рекомендуется использовать комбинацию всех методов.

2.Цвет ваших вен

Взгляните на вены на запястье при дневном свете: если они выглядят зелеными, это значит, что у вас теплый оттенок кожи; если вены синие или фиолетовые, ваш оттенок кожи холодный. У тех, кто не может точно сказать, синие или зеленые их вены, имеют нейтральный оттенок кожи.

3. Ваша кожа по сравнению с чем-то нейтральным

Наденьте белую футболку или просто приложите лист бумаги к лицу и посмотрите в зеркало в хорошо освещенной комнате (лучше всего – при дневном освещении). Если ваше лицо выглядит желтоватым, то преобладают тёплые тона; если розовым, то, вероятно, у вас есть холодные оттенки. Ничего из вышеперечисленного? Вероятно, ваш оттенок кожи нейтрален.

Какие цвета волос лучше всего подходят к вашему оттенку кожи

Общее эмпирическое правило заключается в том, что холодный оттенок кожи лучше всего смотрится с холодным цветом волос, а теплый оттенок кожи – с теплым цветом волос. Таким образом, подбор цвета волос к вашему оттенку кожи подчеркивает ваш цвет лица и проявляет ваши черты.

Однако иногда выбор противоположного тона может создать контраст. Скажем, очень светлая, холодная веснушчатая кожа выглядит фантастически с теплым медным оттенком волос. Давайте сравним разные способы, чтобы найти наиболее подходящий цвет волос для вашего оттенка кожи.

Светлая кожа с теплыми оттенками

Светлокожие девушки часто от природы являются блондинками, и если это описание касается вас, рекомендуется обратить внимание на медовые и золотисто-русые цвета волос, которые будут подходить вашей теплой коже. Не красьте волосы более чем на полтона темнее — так вы будете выглядеть "смытым".

Фото: Instagram @kainandecanine

Те, у кого от природы темные волосы и светлая кожа с теплыми оттенками, могут выбирать между холодным каштановым и теплым каштановым цветом волос. Теплые оттенки каштана, такие как молочный шоколад, карамель или золотисто-коричневый, дополнят теплые тона вашей кожи и подчеркнут карие и зеленые глаза.

Фото: Instagram @hairbysatukylatasku

Холодный пепельно-коричневый цвет создаст контраст с теплым оттенком кожи и подчеркнет голубой или серый цвет глаз. Холодные тона обычно быстрее тускнеют, поэтому вам следует использовать серебристый шампунь, чтобы сохранить оттенок.

Светлая кожа с нейтральными оттенками

Светлая кожа с нейтральными оттенками одинаково хорошо смотрится с теплыми и холодными цветами волос. Однако, если вы хотите выглядеть более молодой, выбирайте более теплые оттенки. В общем, более теплые и светлые тона волос дают мгновенный антивозрастной эффект (вспомните карамельные локоны Джей Ло или вечные золотистые блики Дженнифер Энистон).

Фото: Instagram @riawna

Светлая кожа с холодными оттенками

Вы должны быть особенно осторожны при выборе цвета волос для бледной кожи. Вы не ошибетесь с пепельными и ледяными цветами волос, которые дополнят фарфоровый оттенок кожи. Также для такого оттенка лица уместны холодные оттенки красного и глубокий фиолетовый.

Фото: Instagram @hairbyjessica_

Хотя медные и желтоватые оттенки могут сделать вашу кожу тусклой, это не значит, что вам нельзя носить тёплый цвет волос. Клубничный и медный блонд могут создать хороший контраст и улучшить цвет лица. Однако рекомендуется попросить вашего колориста приложить образец оттенка к вашему лицу, чтобы помочь вам принять решение.

Фото: Instagram @emilyandersonstyling

"Средняя" кожа с теплыми оттенками

Медово-коричневый с карамельными бликами – лучший выбор для теплого среднего оттенка кожи. Этот цвет волос будет оттенять ваш загар, а кожа будет выглядеть сияющей и здоровой.

Фото: Instagram @kainandecanine

"Средняя" кожа с нейтральными оттенками

Несомненно, девушкам с нейтральным оттенком кожи подойдет любой цвет волос, включая яркие оттенки, такие как розовый, голубой, зеленый, желтый или даже радужный. Единственное, что необходимо учесть, прежде чем экспериментировать, – это качество и состояние ваших волос.

Фото: Instagram @rodolffocarvalho

"Средняя" кожа с холодными оттенками

Холодные оттенки лучше подчеркивают этот цвет лица: вам подойдет все – от грязного блонда до насыщенного шоколада. Холодный оттенок кожи часто имеет тенденцию к видимому покраснению. Если вам знакома эта проблема, лучше избегать настоящих красных и фиолетовых оттенков волос.

Фото: Instagram @petermenezes

Темная кожа с теплыми оттенками

Существует множество цветов волос, которые подходят смуглой коже. Однако, если вы хотите подчеркнуть тёплый оттенок кожи, выбирайте насыщенные теплые оттенки волос. Попробуйте золотистый балаяж или омбре, сохраняя корни более глубокими и естественными – этот цвет волос особенно подходит оливковому оттенку кожи.

Фото: Instagram @priscilanogueira

Смуглая кожа с нейтральным оттенком

Если у вас темная кожа с нейтральным оттенком, вам все равно будут подходить как холодные, так и теплые цвета. Попробуйте поэкспериментировать с пепельными и золотистыми цветами, но в идеале, оставайтесь в пределах того же уровня глубины, что и ваши натуральные волосы.

Фото: Instagram @haircolorkilla

Темная кожа с холодными оттенками

Темный цвет кожи может иметь заметные холодные оттенки. Правильный оттенок волос для такого цвета лица – близок к естественному цвету обладательницы: холодный темно-каштановый.

Фото: Instagram @hairbylatise

Надеемся, что эта статья помогла вам понять, какой оттенок у вашей кожи, что подойдет именно ей и как найти свой правильный цвет.

Раньше мы писали, как понять, что этот цвет волос вам не подойдет.

Также мы писали, какой цвет волос лучше всего подходит кареглазым : подбираем правильный оттенок для окрашивания.

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