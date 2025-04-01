Яке сьогодні, 1 квітня, свято / © ТСН.ua

Реклама

1 квітня 2025 року — вівторок. 1133-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 1 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 квітня:

527 рік — Юстиніан І розпочав правління як імператор Східної Римської імперії;

1579 рік — Стефан Баторій заснував Віленський університет — перший у Балтії;

1889 рік — у Чикаго вперше з’явилася у продажу посудомийна машина, яку створила Джозефіна Кокрейн;

1890 рік — бельгієць Шарль ван Деполь запатентував у США перший у світі тролейбус;

1906 рік — підписано міжнародну угоду щодо захисту птахів, що стало підґрунтям для Міжнародного дня птахів;

1917 рік — у Києві відбулося Свято Свободи — масштабна національна маніфестація;

1918 рік — створено Королівські повітряні сили Великої Британії;

1919 рік — заповідник Асканія-Нова отримав статус народного парку;

1924 рік — Адольфа Гітлера засуджено до п’яти років ув’язнення за спробу державного перевороту;

1933 рік — нацисти оголосили бойкот єврейському бізнесу у відповідь на «світову єврейську змову»;

1937 рік — Бірма відокремлена від Індії як окрема адміністративна одиниця;

1939 рік — після поразки республіканців Франсіско Франко проголосив перемогу в громадянській війні в Іспанії;

1946 рік — Сінгапур став британською колонією, а на території півострова Малакка утворився Малайський Союз;

1976 рік — засновано компанію Apple, яку створили Стів Джобс і Стів Возняк;

1979 рік — за результатами референдуму Іран став ісламською республікою;

2009 рік — Албанія та Хорватія офіційно приєдналися до НАТО;

2016 рік — початок чотириденного збройного конфлікту між Азербайджаном і Карабахом;

2022 рік — українські сили повністю звільнили Київську область від російських окупантів.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

1 квітня Міжнародний день птахів або День орнітолога / © Unsplash

1 квітня в Україні і світі святкують День гармонії здоров’я. Особливий день, присвячений балансу між фізичним і психічним станом людини. Головна ідея цього свята — нагадати, що справжнє здоров’я полягає не лише у відсутності хвороб, а й у гармонії тіла, розуму та емоцій. Цього дня рекомендується більше уваги приділити власному самопочуттю: зайнятися спортом, практикувати медитацію чи дихальні техніки, відпочити від стресу та переглянути свої харчові звички. Такі прості кроки допомагають підтримувати гармонію в організмі та покращувати якість життя.

Реклама

Також 1 квітня День дій проти сексуального насильства. Цей день присвячений протидії сексуальному насильству та захисту прав постраждалих. Хоча конкретного міжнародного дня з такою назвою немає, проблема насильства на сексуальному ґрунті є однією з ключових у сфері прав людини та гендерної рівності.

А ще 1 квітня Міжнародний день фріволіте. Присвячений стародавньому мистецтву плетіння мережива за допомогою техніки фріволіте. Цей процес полягає в створенні складних, витончених узорів шляхом зав’язування вузлів і петель, що дає змогу виготовляти серветки, прикраси та інші декоративні елементи. Фріволіте з’явилося в XVIII столітті і є нащадком давніших технік вузликового плетіння, яке поширилося з Італії в інші європейські країни. Міжнародний день фріволіте — це свято, коли майстри та любителі цього мистецтва зібираються разом, щоб поділитися своїми роботами, навичками та творчими ідеями. У цей день проводяться майстер-класи, спільні заняття з плетіння та культурні події, де кожен може спробувати себе у фріволіте.

1 квітня святкують День смішного читання. Це чудова можливість зануритися в гумористичну літературу та показати, як книги можуть бути такими ж веселими, як і інші розваги. Сміх у літературі має довгу історію. Вже в античній Греції існували твори, які змушували читачів сміятися, і це традиція продовжувалася через століття. Завдяки розвитку друкарства гумор у книгах став ще доступнішим, і читачі отримали можливість насолоджуватися веселими історіями.

Також 1 квітня День обізнаності про вовчак. Ця дата покликана привернути увагу до системного червоного вовчака (СЧВ) — хронічного аутоімунного захворювання, яке може вражати різні органи, викликаючи серйозні проблеми зі здоров’ям. Цей день є важливим кроком до підвищення усвідомлення про вовчак і допомагає тим, хто бореться з цією хворобою, відчувати підтримку.

А ще 1 квітня Міжнародний день веселощів на роботі. Він був започаткований 1996 року. Метою цього свята є створення більш позитивної атмосфери на робочих місцях, сприяння зміцненню відносин у колективі та підвищенню продуктивності. Цей день нагадує, що важливо підтримувати баланс між роботою та відпочинком, адже позитивний настрій і веселощі на роботі сприяють як загальному добробуту, так і більшій ефективності праці.

1 квітня святкують День народження долара. Саме 1 квітня 1778 року американський бізнесмен Олівер Поллок вперше використав знак долара ($). Він створив цей символ, поєднавши літери «U» та «S», що позначали «United States», або ж адаптував його з іспанського герба.

Також 1 квітня День розчинної кави. Ця дата пов’язана з моментом, коли 1938 року компанія Nestlé представила розчинну каву на ринку. Ідея створення розчинної кави виникла в результаті багаторічної роботи хіміків, зокрема Макса Моргенталера, який разом зі своєю командою вдосконалив технологію, щоб отримати зручний та швидкий спосіб приготування кави.

А ще 1 квітня Міжнародний день птахів або День орнітолога. Це свято було встановлено з метою привернення уваги до охорони птахів та вшанування праці орнітологів, які займаються дослідженням птахів. Дата була обрана на честь підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів 1 квітня 1906 року. Це була перша міжнародна угода, що ставила за мету захист пташиного світу. Свято як дитяче і навчальне започаткували в США ще 1894 року, коли педагог Чарльз Бебкок організував перші заходи на підтримку птахів.

1 квітня святкують День сміху. Це свято відзначають у багатьох країнах, і воно стало традицією, коли люди жартують один з одним. Існують різні версії, як виник цей день. Одна з них стверджує, що після введення григоріанського календаря 1582 року, де новий рік перенесли на 1 січня, люди, які продовжували святкувати його в кінці березня — на початку квітня, стали об’єктами жартів. Інша версія пов’язує свято з весняними обрядами, які в Стародавньому Римі та Єгипті святкували на початку квітня. Тоді люди влаштовували урочистості з жартами, які потім стали частиною сучасного святкування. Є також теорія, що свято птахів і дурнів, яке існувало в середньовіччі, стало основою для сучасних розіграшів 1 квітня.